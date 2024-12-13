13 декабря 2024

В ХМАО открылся еще один автозимник

© Служба новостей «URA.RU»
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По зимней автодороге разрешен проезд автомобилей массой до пяти тонн
По зимней автодороге разрешен проезд автомобилей массой до пяти тонн Фото:

В ХМАО с 14 декабря открыт автозимник Белогорье — Луговской — Троица. По данным окружного управления автодорог, также введена в эксплуатацию переправа через протоку Ендырская.

«13 декабря прошла приемочная комиссия автозимника Белогорье — Луговской — Троица и ледовой переправы через протоку Ендырская. Ввод в эксплуатацию разрешен с 14 декабря. Общая протяженность зимней дороги, в том числе и переправы, составляет 20 километров», — сообщается в telegram-канале ведомства. По автозимнику разрешено движение для автомобилей массой до пяти тонн.

Все автозимники в округе должны быть открыты к концу декабря. С 1 декабря в Югре заработала зимняя дорога на Белогорье, по ней разрешен проезд транспорта массой до 30 тонн. Также с 14 декабря введена в эксплуатацию зимняя дорога между поселком городского типа Междуреченский, селом Карым и деревней Шугур.

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В ХМАО с 14 декабря открыт автозимник Белогорье — Луговской — Троица. По данным окружного управления автодорог, также введена в эксплуатацию переправа через протоку Ендырская. «13 декабря прошла приемочная комиссия автозимника Белогорье — Луговской — Троица и ледовой переправы через протоку Ендырская. Ввод в эксплуатацию разрешен с 14 декабря. Общая протяженность зимней дороги, в том числе и переправы, составляет 20 километров», — сообщается в telegram-канале ведомства. По автозимнику разрешено движение для автомобилей массой до пяти тонн. Все автозимники в округе должны быть открыты к концу декабря. С 1 декабря в Югре заработала зимняя дорога на Белогорье, по ней разрешен проезд транспорта массой до 30 тонн. Также с 14 декабря введена в эксплуатацию зимняя дорога между поселком городского типа Междуреченский, селом Карым и деревней Шугур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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