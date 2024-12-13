В ХМАО открылся еще один автозимник

В ХМАО с 14 декабря открыт автозимник Белогорье — Луговской — Троица. По данным окружного управления автодорог, также введена в эксплуатацию переправа через протоку Ендырская.
«13 декабря прошла приемочная комиссия автозимника Белогорье — Луговской — Троица и ледовой переправы через протоку Ендырская. Ввод в эксплуатацию разрешен с 14 декабря. Общая протяженность зимней дороги, в том числе и переправы, составляет 20 километров», — сообщается в telegram-канале ведомства. По автозимнику разрешено движение для автомобилей массой до пяти тонн.
Все автозимники в округе должны быть открыты к концу декабря. С 1 декабря в Югре заработала зимняя дорога на Белогорье, по ней разрешен проезд транспорта массой до 30 тонн. Также с 14 декабря введена в эксплуатацию зимняя дорога между поселком городского типа Междуреченский, селом Карым и деревней Шугур.
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