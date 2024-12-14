Медведев сообщил о присоединении новых регионов к России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Медведев допустил присоединение новых регионов к России Фото:

В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Потенциал людей в новых регионах должен быть реализован в полной мере в рамках народной программы <…> Этот опыт может пригодиться и дальше, <…> если в составе нашей страны появятся новые и близкие нам регионы, ведь это возможно», — заявил Медведев в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве. Зампред Свобеза подчеркнул значимость интеграции новых регионов, особенно с точки зрения социально-экономического развития. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР.

На съезде также выступил глава государства Владимир Путин. В ходе своего выступления он заявил о необходимости в выстраивании работы «Единой России» в диалоге с населением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Потенциал людей в новых регионах должен быть реализован в полной мере в рамках народной программы <…> Этот опыт может пригодиться и дальше, <…> если в составе нашей страны появятся новые и близкие нам регионы, ведь это возможно», — заявил Медведев в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве. Зампред Свобеза подчеркнул значимость интеграции новых регионов, особенно с точки зрения социально-экономического развития. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР. На съезде также выступил глава государства Владимир Путин. В ходе своего выступления он заявил о необходимости в выстраивании работы «Единой России» в диалоге с населением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...