Медведев сообщил о присоединении новых регионов к России

14 декабря 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Медведев допустил присоединение новых регионов к России Фото: Роман Наумов © URA.RU В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Потенциал людей в новых регионах должен быть реализован в полной мере в рамках народной программы <…> Этот опыт может пригодиться и дальше, <…> если в составе нашей страны появятся новые и близкие нам регионы, ведь это возможно», — заявил Медведев в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве. Зампред Свобеза подчеркнул значимость интеграции новых регионов, особенно с точки зрения социально-экономического развития. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР. На съезде также выступил глава государства Владимир Путин. В ходе своего выступления он заявил о необходимости в выстраивании работы «Единой России» в диалоге с населением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Потенциал людей в новых регионах должен быть реализован в полной мере в рамках народной программы <…> Этот опыт может пригодиться и дальше, <…> если в составе нашей страны появятся новые и близкие нам регионы, ведь это возможно», — заявил Медведев в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве. Зампред Свобеза подчеркнул значимость интеграции новых регионов, особенно с точки зрения социально-экономического развития. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР. На съезде также выступил глава государства Владимир Путин. В ходе своего выступления он заявил о необходимости в выстраивании работы «Единой России» в диалоге с населением.