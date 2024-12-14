Медведев сообщил о присоединении новых регионов к России

В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Потенциал людей в новых регионах должен быть реализован в полной мере в рамках народной программы <…> Этот опыт может пригодиться и дальше, <…> если в составе нашей страны появятся новые и близкие нам регионы, ведь это возможно», — заявил Медведев в ходе XXII съезда партии «Единая Россия» в Москве. Зампред Свобеза подчеркнул значимость интеграции новых регионов, особенно с точки зрения социально-экономического развития. Трансляцию мероприятия ведет сайт ЕР.
На съезде также выступил глава государства Владимир Путин. В ходе своего выступления он заявил о необходимости в выстраивании работы «Единой России» в диалоге с населением.
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