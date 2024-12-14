Капитан клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков по прозвищу «Уральский Халк» выиграл у Ясубея Эномото («Швейцарский Самурай»), взяв реванш за первое поражение в профессиональной карьере. Бой состоялся по правилам кикбоксинга на перчатках MMA и прошел в полутяжелом весе (93 кг). Их поединок стал со-главным событием турнира RCC 21 на заполненной арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU.
«Он [Эномото] как всегда удивляет, если честно. Стойка его нивелирует определенные мои аспекты. Добивать, то почему нельзя в кикбоксинге, Николай [Клименко]? (глава RCC — прим. URA.RU). Вы сами все видели первый раунд, я думаю, все бы закончилось, но у нас кикбоксинг. Надеюсь, вы все увидели другого Ивана Штыркова. Знаю, как этот зал меня и обсвистывал и радовался моим поражениям. Но я очень рад, что своим трудом и своей команды, всех ребят, мы добиваемся все лучших результатов», — поделился Штырков после боя.
Он поблагодарил основателя Русской Медной Компании Игоря Алтушкина, который присутствовал в зале, и сказал, что обязан ему всем. Также он признался в любви к родителям и выразил благодарность руководству промоушена.
Его соперник извинился за то, что не смог показать свой лучший бой. Он упал в два нокдауна в первом же раунде, но выстоял все три. Победу уральца огласили единогласным решением судей.
О реванше между Штырковым и Эномото стало известно 20 ноября. Их первый бой прошел на турнире по смешанным единоборствам RCC 7 в декабре 2019 года. В том противостоянии «Швейцарский Самурай» забрал победу у «Уральского Халка» удушающим приемом.
Также, как и в прошлом году, в холле арены перед боем Иван Штырков вместе со спортсменами бойцовского клуба «Архангел Михаил» и гостями турнира поучаствовал в ежегодной «Елке желаний». Это благотворительный проект, направленный на исполнение желаний детей с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семей. «Уральский Халк» вытянул две открытки, в которых пятилетний мальчик попросил железную дорогу с электропоездом, а у семилетней девочки исполнится мечта о балансборде.
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