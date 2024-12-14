14 декабря 2024
13 декабря 2024

Губернатор Махонин раскрыл планы «Единой России» в Прикамье на 2025 год

Махонин: в 2025 году ЕР сосредоточится на поддержке участников СВО и их семей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин принял участие в XXII съезде партии в Москве
Дмитрий Махонин принял участие в XXII съезде партии в Москве Фото:

Реготделение «Единой России» в Пермском крае в 2025 году сосредоточится на реализации народной программы, гуманитарной миссии и поддержке участников спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Будет продолжена реализация народной программы партии, тем более что она тесно связана с национальными и региональными проектами. Также будет продолжена наша гуманитарная миссия, будем оказывать помощь участникам СВО и их семьям, всем людям, которые сейчас восстанавливают свою мирную жизнь. Особое внимание будет уделено Северодонецку», — ответил Дмитрий Махонин на вопрос корреспондента агентства о планах реготделения на будущий год.

Прикамский губернатор вступил в ЕР в 2023 году. Он лично встречался с председателем партии Дмитрием Медведвым и с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В конце ноября прошлого года по результатам тайного голосования Махонина избрали главой регионального отделения ЕР.

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Реготделение «Единой России» в Пермском крае в 2025 году сосредоточится на реализации народной программы, гуманитарной миссии и поддержке участников спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Будет продолжена реализация народной программы партии, тем более что она тесно связана с национальными и региональными проектами. Также будет продолжена наша гуманитарная миссия, будем оказывать помощь участникам СВО и их семьям, всем людям, которые сейчас восстанавливают свою мирную жизнь. Особое внимание будет уделено Северодонецку», — ответил Дмитрий Махонин на вопрос корреспондента агентства о планах реготделения на будущий год. Прикамский губернатор вступил в ЕР в 2023 году. Он лично встречался с председателем партии Дмитрием Медведвым и с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В конце ноября прошлого года по результатам тайного голосования Махонина избрали главой регионального отделения ЕР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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