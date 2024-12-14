Губернатор Махонин раскрыл планы «Единой России» в Прикамье на 2025 год

Реготделение «Единой России» в Пермском крае в 2025 году сосредоточится на реализации народной программы, гуманитарной миссии и поддержке участников спецоперации. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Будет продолжена реализация народной программы партии, тем более что она тесно связана с национальными и региональными проектами. Также будет продолжена наша гуманитарная миссия, будем оказывать помощь участникам СВО и их семьям, всем людям, которые сейчас восстанавливают свою мирную жизнь. Особое внимание будет уделено Северодонецку», — ответил Дмитрий Махонин на вопрос корреспондента агентства о планах реготделения на будущий год.
Прикамский губернатор вступил в ЕР в 2023 году. Он лично встречался с председателем партии Дмитрием Медведвым и с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В конце ноября прошлого года по результатам тайного голосования Махонина избрали главой регионального отделения ЕР.
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