Онколог Каприн: к проверке вакцины от рака допустят только часть россиян

14 декабря 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

В испытании новой вакцины примут участие пациенты с тяжелыми формами онкологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В клинических исследованиях новой онковакцины «ЭнтероМикс» смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Исследование на изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов, будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава. К участию в нем допускаются пациенты с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны», — сообщил Каприн. Онколог также отметил, что общее состояние здоровья участников должно соответствовать шкале ECOG 0-2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется в ближайшее время. Как сообщало URA.RU ранее, об онковакцине, которая демонстрирует высокую эффективность в борьбе с меланомой, включая рассасывание опухолей и исчезновение метастазов на доклинической стадии исследований, рассказали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Планируется расширить исследования препарата для лечения других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В клинических исследованиях новой онковакцины «ЭнтероМикс» смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Исследование на изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов, будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава. К участию в нем допускаются пациенты с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны», — сообщил Каприн. Онколог также отметил, что общее состояние здоровья участников должно соответствовать шкале ECOG 0-2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется в ближайшее время. Как сообщало URA.RU ранее, об онковакцине, которая демонстрирует высокую эффективность в борьбе с меланомой, включая рассасывание опухолей и исчезновение метастазов на доклинической стадии исследований, рассказали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Планируется расширить исследования препарата для лечения других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы.