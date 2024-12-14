14 декабря 2024

Онколог Каприн: к проверке вакцины от рака допустят только часть россиян

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, шприц, химиотерапия, врач, больница, инъекция, доктор, центр онкологии, укол, игла, медицина, пациент, инекция
В испытании новой вакцины примут участие пациенты с тяжелыми формами онкологии Фото:

В клинических исследованиях новой онковакцины «ЭнтероМикс» смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Исследование на изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов, будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава. К участию в нем допускаются пациенты с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны», — сообщил Каприн.

Онколог также отметил, что общее состояние здоровья участников должно соответствовать шкале ECOG 0-2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется в ближайшее время.

Как сообщало URA.RU ранее, об онковакцине, которая демонстрирует высокую эффективность в борьбе с меланомой, включая рассасывание опухолей и исчезновение метастазов на доклинической стадии исследований, рассказали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Планируется расширить исследования препарата для лечения других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы.

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В клинических исследованиях новой онковакцины «ЭнтероМикс» смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Об этом в своем telegram-канале рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. «Исследование на изучение безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов, будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава. К участию в нем допускаются пациенты с гистологически подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и стандартные методы лечения больше невозможны», — сообщил Каприн. Онколог также отметил, что общее состояние здоровья участников должно соответствовать шкале ECOG 0-2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Набор пациентов для клинического исследования онколитической вакцины начнется в ближайшее время. Как сообщало URA.RU ранее, об онковакцине, которая демонстрирует высокую эффективность в борьбе с меланомой, включая рассасывание опухолей и исчезновение метастазов на доклинической стадии исследований, рассказали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Планируется расширить исследования препарата для лечения других видов онкологических заболеваний, таких как рак легких, почек и поджелудочной железы.
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Ссылки по теме
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