Чем важна Абхазия для России и почему заговорили о страхе потерять союзника

Потерю Абхазии в качестве союзника можно приравнять к «самоубийству» для России, заявила главред RT Маргарита Симоньян. Чем может быть обусловлено такое высказывание и как выглядит сотрудничество двух стран — в материале URA.RU.
Договорная база
Россия признала независимость Абхазии 26 августа 2008 года, вслед за завершением вооруженного конфликта в Южной Осетии. Это решение закрепил Дмитрий Медведев, бывший на тот момент президентом России.
После этого независимость Абхазии признали также Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия. Установление дипломатических отношений произошло 9 сентября 2008 года, а 17 сентября был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве.
В 2014 году Россия и Абхазия заключили Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который углубляет их взаимодействие в различных сферах. Соглашение о безвизовом режиме было подписано 2 октября 2009 года.
Охрана границы
30 апреля 2009 года Россия и Абхазия подписали соглашение о совместной охране абхазской границы. Российские и абхазские пограничники контролируют сухопутную границу с Грузией, а Россия также отвечает за охрану морской границы.
Военное сотрудничество
15 сентября 2009 года было заключено соглашение о военном сотрудничестве, которое предусматривает различные формы взаимодействия в области обороны. В 2010 году было подписано соглашение об объединенной российской военной базе в Абхазии, которое рассчитано на 49 лет. В 2015 году стороны подписали соглашение об объединенной группировке войск.
Торговля
Россия является основным торговым партнером Абхазии. На неё приходится более 70% товарооборота республики. В 2017 году объем внешнеторгового оборота составил 260 млн 596 тысяч долларов.
Социальное обеспечение
С 2002 по 2008 год более 100 тысяч жителей Абхазии получили российское гражданство по упрощенной процедуре. В 2015 году было подписано соглашение о пенсионном обеспечении россиян, проживающих в Абхазии, а также о повышении зарплат работникам госучреждений за счет российского бюджета.
Финансовая помощь и инвестиции
Россия активно оказывает финансовую помощь Абхазии, направляя средства на социально-экономическое развитие и инвестиционные проекты. С 2010 по 2014 годы было инвестировано около 14 млрд рублей, а программа на 2015-2017 годы предусматривала инвестиции в размере 9,3 млрд рублей.
Туризм
Туризм является одной из основных статей дохода экономики Абхазии, причем большинство туристов приезжает из России. В 2017 году регион посетило около 800 тыс. россиян. Морское пассажирское сообщение между странами было возобновлено в сентябре 2009 года. Также более 30 российских регионов подписали соглашения о сотрудничестве с Абхазией, что способствует укреплению связей на различных уровнях.
Заявление Симоньян
Потерять такого союзника, как Абхазия самоубийственно для России, отметила ранее Симоньян. По ее мнению, страны находятся очень близко друг другу, что может быть использовано против нашего государство.
«Потерять Абхазию как союзника — это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса до Абхазии полчаса пешком... Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — цитирует Симоньян РИА Новости.
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