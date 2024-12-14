14 декабря 2024

Симоньян: потеря союза с Абхазией для России сравнима с самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Абхазия находится слишком близко к курортам России
Абхазия находится слишком близко к курортам России Фото:

Потерять такого союзника, как Абхазия самоубийственно для России. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Потерять Абхазию как союзника — это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — цитирует Симоньян РИА Новости.

В начале декабря 2024 года парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности России. Оно должно было разрешить российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Однако в республике начались протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден сложить полномочия. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства России Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.

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Потерять такого союзника, как Абхазия самоубийственно для России. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. «Потерять Абхазию как союзника — это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — цитирует Симоньян РИА Новости. В начале декабря 2024 года парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности России. Оно должно было разрешить российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Однако в республике начались протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден сложить полномочия. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства России Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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