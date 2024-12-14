Симоньян: потеря союза с Абхазией для России сравнима с самоубийством

Потерять такого союзника, как Абхазия самоубийственно для России. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Потерять Абхазию как союзника — это, извините, самоубийство. Вы знаете, например, что от Сириуса до Абхазии полчаса пешком. Внимание, пешком. Вот встал и пошел — через полчаса ты в Абхазии. Просто вдумайтесь, если там будет что-то такое нехорошее, представьте себе масштаб катастрофы», — цитирует Симоньян РИА Новости.
В начале декабря 2024 года парламент Абхазии отклонил соглашение об инвестиционной деятельности России. Оно должно было разрешить российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты. Однако в республике начались протесты, а президент Аслан Бжания был вынужден сложить полномочия. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба попросил председателя правительства России Михаила Мишустина возобновить социальные выплаты в республике.
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