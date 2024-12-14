Россиянам дадут доступ к новой вакцине от рака: подробности, тестовый период, цена

В России разработали вакцину от рака. Она уже доказала свою эффективность, а к дальнейшему тестированию препарата допустят россиян в возрасте от 198 до 75 лет. Все, что нужно знать о возможностях и доступности нового лекарства — в материале URA.RU.
Что такое вакцина от рака
Принципы работы вакцин от рака
Вакцины от рака отличаются от традиционных вакцин, которые используются для профилактики инфекционных заболеваний. Они не предназначены для предотвращения рака в традиционном смысле, как это делают, например, вакцины против гриппа.
Рак возникает из-за мутаций в клетках тела, которые приводят к их неконтролируемому росту и размножению. Вакцины от рака больше направлены на лечение уже существующих заболеваний, активизируя иммунную систему человека для борьбы с опухолью.
Профилактические вакцины и вакцины для лечения
Существуют профилактические вакцины, которые предотвращают развитие определенных видов рака, вызываемых вирусами. Например, вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) могут предотвратить рак шейки матки, а вакцинация против гепатита B снижает риск развития рака печени.
Однако большинство вакцин от рака разрабатывается как терапевтические. То есть они используются для лечения рака путем стимуляции иммунной системы атаковать раковые клетки.
Что нужно знать о российском препарате
Разработка и испытания
Российские ученые активно работают над созданием мРНК-вакцин для лечения различных видов рака, включая меланому и потенциально рак легких и желудочно-кишечного тракта. Исследования проводятся в нескольких научных центрах, включая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина. Эти вакцины разрабатываются с использованием тех же принципов, что и мРНК-вакцины для COVID-19, которые показали значительный потенциал в онкологии.
Перспективы
Российские мРНК-вакцины от рака нацелены на индивидуальный подход к лечению, когда каждая вакцина адаптируется под генетические особенности опухоли конкретного пациента. Это позволяет максимально точно настроить иммунную систему на распознавание и уничтожение раковых клеток. Для начала клинических испытаний необходимо получение соответствующих разрешений от регулирующих органов, что является следующим шагом после успешного завершения доклинических испытаний.
Препарат создали еще летом
В июне 2024 года директор Научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Вячеслав Косоруков заявил, что в России разработали вакцину от рака. Ее эффективность была доказана на мышах.
Новые заявления о лекарстве
Препарат будет доступен
Новый препарат для лечения рака будет обходиться государству в 300 тысяч рублей, при этом пациенты смогут ей воспользоваться бесплатно. Об этом 14 декабря заявил главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн в эфире программы «Посоветуйте, доктор!» на «Радио Россия».
К тестированию вакцины допустят часть россиян
В клинических исследованиях новой онковакцины «ЭнтероМикс» смогут участвовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Об этом в своем telegram-канале рассказал Андрей Каприн.
Онколог также отметил, что общее состояние здоровья участников должно соответствовать шкале ECOG 0-2, а с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель. Набор пациентов для клинического исследования онкологической вакцины начнется в ближайшее время.
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