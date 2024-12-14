Госдума предложила Минздраву заменить больничные россиян на удаленку

Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения ввести обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. Законодатели уверены, что такая мера позволит работникам самостоятельно выбирать между уходом на больничный с потерей заработка и работой на дому с сохранением полной зарплаты.
В министерстве пока не комментируют данное предложение. Письмо на имя министра Мурашко есть в распоряжении «Известий». «На деле работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды», — отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что при наличии возможности работать из дома, несмотря на травмы, такие решения могут оказаться выгодными и для сотрудников, и для работодателей.
Инициатива предполагает изменение текущей системы оформления больничных, которая сейчас реализуется преимущественно в электронном виде. Это создает трудности для официального оформления домашней работы в период болезни. Если предложение будет принято, это может упростить процесс управления персоналом и сделать его более гибким.
Ранее Минздрав сообщило о введении с сентября 2025 года новых правил оформления медицинских справок о временной нетрудоспособности. Это изменение направлено на уточнение причин посещения гражданами медицинских учреждений для повышения качества оказываемой медицинской помощи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.