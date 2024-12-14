14 декабря 2024

Госдума предложила Минздраву заменить больничные россиян на удаленку

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Работникам могут дать выбор уходить на больничный или работать дома
Работникам могут дать выбор уходить на больничный или работать дома Фото:

Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения ввести обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. Законодатели уверены, что такая мера позволит работникам самостоятельно выбирать между уходом на больничный с потерей заработка и работой на дому с сохранением полной зарплаты.

В министерстве пока не комментируют данное предложение. Письмо на имя министра Мурашко есть в распоряжении «Известий». «На деле работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды», — отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что при наличии возможности работать из дома, несмотря на травмы, такие решения могут оказаться выгодными и для сотрудников, и для работодателей.

Инициатива предполагает изменение текущей системы оформления больничных, которая сейчас реализуется преимущественно в электронном виде. Это создает трудности для официального оформления домашней работы в период болезни. Если предложение будет принято, это может упростить процесс управления персоналом и сделать его более гибким.

Ранее Минздрав сообщило о введении с сентября 2025 года новых правил оформления медицинских справок о временной нетрудоспособности. Это изменение направлено на уточнение причин посещения гражданами медицинских учреждений для повышения качества оказываемой медицинской помощи.

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Государственная Дума предложила Министерству здравоохранения ввести обязательное письменное согласие при оформлении больничного листа. Законодатели уверены, что такая мера позволит работникам самостоятельно выбирать между уходом на больничный с потерей заработка и работой на дому с сохранением полной зарплаты. В министерстве пока не комментируют данное предложение. Письмо на имя министра Мурашко есть в распоряжении «Известий». «На деле работодателям невыгодно терять работников на определенные периоды», — отметил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике Ярослав Нилов. Он подчеркнул, что при наличии возможности работать из дома, несмотря на травмы, такие решения могут оказаться выгодными и для сотрудников, и для работодателей. Инициатива предполагает изменение текущей системы оформления больничных, которая сейчас реализуется преимущественно в электронном виде. Это создает трудности для официального оформления домашней работы в период болезни. Если предложение будет принято, это может упростить процесс управления персоналом и сделать его более гибким. Ранее Минздрав сообщило о введении с сентября 2025 года новых правил оформления медицинских справок о временной нетрудоспособности. Это изменение направлено на уточнение причин посещения гражданами медицинских учреждений для повышения качества оказываемой медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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