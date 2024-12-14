Кадыров призвал закрыть салоны красоты из-за «развращения людей»

В Чечне могут закрыть салоны красоты, которые транслируют «неподобающую рекламу». О необходимости таких мер заявил глава республики Рамзан Кадыров.
«В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии, где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно», — сказал Кадыров у себя в telegram-канале.
Ранее Кадыров заявлял об открытии сети аптек Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. По его словам, первое такое заведение уже заработало в Грозном.
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