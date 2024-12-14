14 декабря 2024

Кадыров призвал закрыть салоны красоты из-за «развращения людей»

Кадыров призвал закрыть салоны красоты в Чечне из-за фотографий
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Кадырова, салоны развращают людей
По мнению Кадырова, салоны развращают людей Фото:

В Чечне могут закрыть салоны красоты, которые транслируют «неподобающую рекламу». О необходимости таких мер заявил глава республики Рамзан Кадыров.

«В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии, где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно», — сказал Кадыров у себя в telegram-канале.

Ранее Кадыров заявлял об открытии сети аптек Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. По его словам, первое такое заведение уже заработало в Грозном.

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В Чечне могут закрыть салоны красоты, которые транслируют «неподобающую рекламу». О необходимости таких мер заявил глава республики Рамзан Кадыров. «В салонах делают уколы, потом возникают проблемы и люди попадают в больницы. Закидывают фотографии, где демонстрируют части тела, которые нельзя показывать. Салоны, которые развращают людей нужно закрыть обязательно», — сказал Кадыров у себя в telegram-канале. Ранее Кадыров заявлял об открытии сети аптек Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. По его словам, первое такое заведение уже заработало в Грозном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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