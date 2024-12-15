Симоньян высказалась о патриотах и врагах России в Абхазии

Симоньян: те силы, которые «за» Абхазию, они по определению и «за» Россию»
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Симоньян отметила, что потерять союзника в лице Абхазии сродни самоубийству
Симоньян отметила, что потерять союзника в лице Абхазии сродни самоубийству Фото:

Настоящие патриоты Абхазии, заботящиеся о благе своей страны, не могут испытывать антироссийские настроения. Об этом сообщила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что те силы, которые выступают «за » Абхазию, они по определению и «за » Россию».

«Люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые „за “ Абхазию, они по определению „за “ Россию», — отметила Симоньян в программе «Право знать» на ТВЦ. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что России необходимо понимать политическую обстановку в регионе, чтобы четко различать пророссийские и антироссийские силы.

Она также обратила внимание на внешнее влияние в регионе, указывая на активность американских, турецких и грузинских неправительственных организаций (НКО), которые, по ее словам, могут подрывать стабильность в Абхазии. Кроме того, Симоньян поделилась личными впечатлениями о связи с Абхазией, упомянув, что ее прабабушка жила там и каждое лето своего детства она проводила в Пицунде. Это делает ее особенно чувствительной к происходящему в регионе.

Ранее Симоньян заявила, что России нельзя потерять союзника в лице Абхазии. По ее словам, это сродни самоубийству, передает RT. Она напомнила, что путь от Сириуса до Абхазии пешком занимает всего полчаса, и предложила представить, что будет, если в республике «будет что-то такое нехорошее».

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Настоящие патриоты Абхазии, заботящиеся о благе своей страны, не могут испытывать антироссийские настроения. Об этом сообщила главред международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она добавила, что те силы, которые выступают «за » Абхазию, они по определению и «за » Россию». «Люди, которые переживают за Абхазию, они не могут быть пропитаны антироссийскими настроениями по определению... Те силы в Абхазии, которые „за “ Абхазию, они по определению „за “ Россию», — отметила Симоньян в программе «Право знать» на ТВЦ. Ее слова приводит РИА Новости. Она добавила, что России необходимо понимать политическую обстановку в регионе, чтобы четко различать пророссийские и антироссийские силы. Она также обратила внимание на внешнее влияние в регионе, указывая на активность американских, турецких и грузинских неправительственных организаций (НКО), которые, по ее словам, могут подрывать стабильность в Абхазии. Кроме того, Симоньян поделилась личными впечатлениями о связи с Абхазией, упомянув, что ее прабабушка жила там и каждое лето своего детства она проводила в Пицунде. Это делает ее особенно чувствительной к происходящему в регионе. Ранее Симоньян заявила, что России нельзя потерять союзника в лице Абхазии. По ее словам, это сродни самоубийству, передает RT. Она напомнила, что путь от Сириуса до Абхазии пешком занимает всего полчаса, и предложила представить, что будет, если в республике «будет что-то такое нехорошее».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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