14 декабря 2024
13 декабря 2024

Против мигрантов из шаурмечной в Сургуте возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил также задержать правонарушителей
Бастрыкин поручил также задержать правонарушителей Фото:

В Сургуте (ХМАО) после потасовки между мигрантами, работающими в шаурмечной, и двумя подростками возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин региональному Управлению ведомства.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о применении насилия мигрантами в отношении подростков в Сургуте. Согласно публикации социальных медиа, уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин дал указание как можно скорее задержать правонарушителей.

Ранее двое мигрантов поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, второй отделался ушибами. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. К инциденту подключилась окружная прокуратура.

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В Сургуте (ХМАО) после потасовки между мигрантами, работающими в шаурмечной, и двумя подростками возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин региональному Управлению ведомства. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о применении насилия мигрантами в отношении подростков в Сургуте. Согласно публикации социальных медиа, уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин дал указание как можно скорее задержать правонарушителей. Ранее двое мигрантов поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, второй отделался ушибами. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. К инциденту подключилась окружная прокуратура.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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