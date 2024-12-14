Против мигрантов из шаурмечной в Сургуте возбуждено уголовное дело

В Сургуте (ХМАО) после потасовки между мигрантами, работающими в шаурмечной, и двумя подростками возбуждено уголовное дело. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин региональному Управлению ведомства.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по сообщению о применении насилия мигрантами в отношении подростков в Сургуте. Согласно публикации социальных медиа, уроженцы Средней Азии избили двух 12-летних подростков», — сообщается в telegram-канале ведомства. Также Бастрыкин дал указание как можно скорее задержать правонарушителей.
Ранее двое мигрантов поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, второй отделался ушибами. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию. К инциденту подключилась окружная прокуратура.
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