13 декабря 2024

Прокуратура ХМАО взялась за потасовку мигрантов из шаурмечной с подростками

© Служба новостей «URA.RU»
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Ведомство организовало проверку после публикации URA.RU
Ведомство организовало проверку после публикации URA.RU Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) организовала проверку после публикации URA.RU о конфликте несовершеннолетних детей с двумя мигрантами, работающими в шаурмечной. Об этом ведомство сообщило в соцсети.

«Прокуратура города Сургута организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях в отношении подростков. В СМИ и социальных сетях сообщается, что в городе двое иностранных граждан, работающих в кафе быстрого обслуживания, применили физическую силу к двум несовершеннолетним», — сообщается в telegram-канале ведомства. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое мигрантов поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, второй отделался ушибами. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) организовала проверку после публикации URA.RU о конфликте несовершеннолетних детей с двумя мигрантами, работающими в шаурмечной. Об этом ведомство сообщило в соцсети. «Прокуратура города Сургута организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях в отношении подростков. В СМИ и социальных сетях сообщается, что в городе двое иностранных граждан, работающих в кафе быстрого обслуживания, применили физическую силу к двум несовершеннолетним», — сообщается в telegram-канале ведомства. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее двое мигрантов поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, второй отделался ушибами. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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