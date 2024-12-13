Прокуратура ХМАО взялась за потасовку мигрантов из шаурмечной с подростками

Прокуратура Сургута (ХМАО) организовала проверку после публикации URA.RU о конфликте несовершеннолетних детей с двумя мигрантами, работающими в шаурмечной. Об этом ведомство сообщило в соцсети.
«Прокуратура города Сургута организовала проверку по публикации СМИ о противоправных действиях в отношении подростков. В СМИ и социальных сетях сообщается, что в городе двое иностранных граждан, работающих в кафе быстрого обслуживания, применили физическую силу к двум несовершеннолетним», — сообщается в telegram-канале ведомства. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее двое мигрантов поймали двух несовершеннолетних школьников, которые несколько дней навязчиво обстреливали стекла заведения снежками. В ходе потасовки в голову одного из мальчиков прилетел тюбик с соусом, второй отделался ушибами. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.
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