Россиян предупредили о неочевидном обмане мошенников через СНИЛС

Мошенники в последнее время начали все чаще запрашивать у россиян данные СНИЛС. При помощи так называемого «цифрового паспорта» они способны не только получить данные к личному кабинету на «Госуслугах», но даже получить доступ к банковским счетам. Об этом предупредил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.
«Первая и наиболее очевидная цель мошенников — доступ к аккаунту на портале „Госуслуги“. Если они знают ваш СНИЛС, это значительно упрощает процесс восстановления или взлома учетной записи. Через „Госуслуги“ можно получить доступ к персональным данным, включая паспортные данные, адрес регистрации, налоговую информацию, а также сведения о движимом и недвижимом имуществе», — объяснил Адамс в беседе с «Газетой.ру». Он добавил, что получив через СНИЛС доступ к «Госуслугам», мошенники смогут затем и узнать платежные данные, например, банковских карт. Он акцентировал внимание на том, что данные СНИЛС важнее, чем кажется на первый взгляд, так как это своего рода «цифровой паспорт» гражданина.
Юрист также предупредил граждан о том, что через СНИЛС мошенники могут также оформлять на имя жертвы микрозаймы или взаимодействовать с электронными кошельками. Он добавил, что зная номер СНИЛС, мошенники не сразу получат все данные, но это поможет им в дальнейшей обработке.
Ранее в России была выявлена новая мошенническая схема, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками «Почты России», отправляли жертвам подарки, а затем запрашивали «код подтверждения доставки». Этот код давал мошенникам доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги».
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