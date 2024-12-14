Хоккеист из Пермского края Матвей Мичков, выступающий в составе «Филадельфия Флайерс», записал видеообращение уроженцу города Кунгур Арсению Антропову, который на протяжении шести лет борется с раком мозга. Видео размещено на странице пермского хоккейного клуба «Молот».
«Привет, Арсений! Я в курсе твоей ситуации. Ты — большой молодец и пример для всех нас. У тебя очень сильный характер, и я уверен, что твоя мечта сыграть в хоккей обязательно сбудется. Приходи почаще на матчи „Молота“ и поддерживай команду. Ребята постараются радовать тебя красивыми играми, голами и победами. Удачи тебе, а главное — крепкого здоровья тебе и твоим близким. Давай, на связи!»,— обратился к земляку Матвей Мичков.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что ХК «Молот» перечислил 200 тысяч рублей на реабилитацию молодого человека. Также в хоккейном клубе пообещали продолжать поддерживать 21-летнего Арсения Антропова «до тех пор, пока ему будет требоваться помощь и привлекать внимание всей хоккейной общественности к этому». Ранее фонд «Берегиня» открыл сбор на сумму 300 тыс рублей для уроженца Кунгура. С 15 лет Арсений, увлекавшийся до серьезного заболевания хоккеем, борется с опухолью мозга. Сейчас ему предстоит пройти очередной курс реабилитации.
20-летний уроженец Кунгура и воспитанник «Молота-Прикамья», российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков вошел в десятку лучших россиян по результативным передачам в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».
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