«Давно просятся»: названы новые регионы, которые могут войти в состав России

Зампред Совбеза РФ Дмитриий Медведев, говоря о присоединении новых регионов к России, мог иметь в виду Одесскую, Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Могу предположить. Давно просятся в Россию Одесская область, Харьковская, Сумская области», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru. При этом надо учитывать тот факт, что коренное население Украины — русские и по большому счету, вся Украина является русской территорией, добавил депутат.
Ранее Медведев заявил о возможности расширения состава Российской Федерации за счет новых регионов. Он отметил, что опыт интеграции таких территорий, как Донбасс и Новороссия, может быть использован в будущем.
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