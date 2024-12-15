«Давно просятся»: названы новые регионы, которые могут войти в состав России

Депутат Милонов заявил, что ждет присоединения к РФ Одессы и Харькова
© Служба новостей «URA.RU»
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Милонов заявил, что в состав РФ могут войти три новых региона Украины
Милонов заявил, что в состав РФ могут войти три новых региона Украины Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитриий Медведев, говоря о присоединении новых регионов к России, мог иметь в виду Одесскую, Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Могу предположить. Давно просятся в Россию Одесская область, Харьковская, Сумская области», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru. При этом надо учитывать тот факт, что коренное население Украины — русские и по большому счету, вся Украина является русской территорией, добавил депутат.

Ранее Медведев заявил о возможности расширения состава Российской Федерации за счет новых регионов. Он отметил, что опыт интеграции таких территорий, как Донбасс и Новороссия, может быть использован в будущем.

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Зампред Совбеза РФ Дмитриий Медведев, говоря о присоединении новых регионов к России, мог иметь в виду Одесскую, Харьковскую и Сумскую области. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Не знаю, что имел в виду Дмитрий Анатольевич. Могу предположить. Давно просятся в Россию Одесская область, Харьковская, Сумская области», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru. При этом надо учитывать тот факт, что коренное население Украины — русские и по большому счету, вся Украина является русской территорией, добавил депутат. Ранее Медведев заявил о возможности расширения состава Российской Федерации за счет новых регионов. Он отметил, что опыт интеграции таких территорий, как Донбасс и Новороссия, может быть использован в будущем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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