Как правильно и с пользой провести новогодние каникулы

Психолог Алексеева: перед новогодними каникулами нужно составить план
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чтобы с пользой провести новогодние каникулы нужно выбирать отдых, который вам по душе
Чтобы с пользой провести новогодние каникулы нужно выбирать отдых, который вам по душе Фото:

Для того чтобы правильно и с пользой провести новогодние каникулы, важно для начала определиться с форматом отдыха, который лично вам подходит, и составить примерный план. Об этом сообщила клинический психолог и ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева.

«Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести эти длинные каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием», — заявила Алексеева в интервью радио Sputnik. Она добавила, что правильный отдых тот, когда человек может твердо сказать, что действительно отдохнул.

После определения с форматом следует составить приблизительный план. Это поможет избежать хаотичных действий и обеспечит более организованный и полноценный отдых. Психолог советует не планировать каждый день до мелочей, но иметь основные направления деятельности, чтобы сохранить баланс между активностью и отдыхом.

Новогодние каникулы начнутся для россиян с 29 декабря и продлятся до 8 января. Если вы планируете взять отпуск в декабре, то лучше всего сделать это в этот период. Таким образом, вы сможете отдохнуть 11 дней и вернуться с новыми силами к работе после праздников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для того чтобы правильно и с пользой провести новогодние каникулы, важно для начала определиться с форматом отдыха, который лично вам подходит, и составить примерный план. Об этом сообщила клинический психолог и ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева. «Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести эти длинные каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием», — заявила Алексеева в интервью радио Sputnik. Она добавила, что правильный отдых тот, когда человек может твердо сказать, что действительно отдохнул. После определения с форматом следует составить приблизительный план. Это поможет избежать хаотичных действий и обеспечит более организованный и полноценный отдых. Психолог советует не планировать каждый день до мелочей, но иметь основные направления деятельности, чтобы сохранить баланс между активностью и отдыхом. Новогодние каникулы начнутся для россиян с 29 декабря и продлятся до 8 января. Если вы планируете взять отпуск в декабре, то лучше всего сделать это в этот период. Таким образом, вы сможете отдохнуть 11 дней и вернуться с новыми силами к работе после праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...