Как правильно и с пользой провести новогодние каникулы

Для того чтобы правильно и с пользой провести новогодние каникулы, важно для начала определиться с форматом отдыха, который лично вам подходит, и составить примерный план. Об этом сообщила клинический психолог и ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева.
«Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести эти длинные каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием», — заявила Алексеева в интервью радио Sputnik. Она добавила, что правильный отдых тот, когда человек может твердо сказать, что действительно отдохнул.
После определения с форматом следует составить приблизительный план. Это поможет избежать хаотичных действий и обеспечит более организованный и полноценный отдых. Психолог советует не планировать каждый день до мелочей, но иметь основные направления деятельности, чтобы сохранить баланс между активностью и отдыхом.
Новогодние каникулы начнутся для россиян с 29 декабря и продлятся до 8 января. Если вы планируете взять отпуск в декабре, то лучше всего сделать это в этот период. Таким образом, вы сможете отдохнуть 11 дней и вернуться с новыми силами к работе после праздников.
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