Отдых в декабре 2024: праздничные и выходные дни

Декабрь — последний месяц года, и многие люди уже начинают планировать свой отдых и работу на предстоящие праздники. Но чтобы правильно это сделать, нужно знать производственный календарь на месяц. Как россияне будут работать и отдыхать в декабре 2024 — в материале URA.RU.
Производственный календарь на декабрь 2024
Рабочие и выходные дни
В декабре 2024 нет дополнительных праздничных выходных. Производственный календарь на декабрь 2024 включает в себя 31 день, из которых 21 рабочий день и 10 выходных дней. Выходные дни в декабре 2024 выпадают на следующие даты: 1, 7-8, 14-15, 21-22 и 29, 30, 31 декабря.
Новогодние каникулы
Новогодние каникулы в 2024 году начнутся в воскресенье, 29 декабря и продлятся до 8 января. Это даст нам в общей сложности 11 дней отдыха. Стоит отметить, что пятница 28 декабря будет рабочей, но трудиться россияне будут по правилам сокращенного дня.
Норма рабочего времени в декабре 2024:
Для тех, кто работает по 40-часовой неделе, норма составит 168 часов. При 36-часовой неделе это будет 151,2 часа. А если ваша рабочая неделя составляет 24 часа, то вам предстоит отработать 100,8 часа.
Праздники в декабре 2024
Хотя в декабре нет государственных праздников, которые бы давали дополнительные выходные, в этом месяце отмечается несколько профессиональных праздников.
- День борьбы со СПИДом — 1 декабря
- День неизвестного солдата, День юриста — 3 декабря
- День Героев Отечества — 9 декабря
- День Конституции Российской Федерации — 12 декабря
- День ракетных войск стратегического назначения — 17 декабря
- День чекиста — 20 декабря
- День энергетика — 22 декабря
- День воинской славы России — 24 декабря
- День спасателя — 27 декабря
Когда лучше взять отпуск в декабре 2024
Если вы планируете взять отпуск в декабре, то лучше всего сделать это в период новогодних каникул. Таким образом, вы сможете отдохнуть 11 дней и вернуться к работе после праздников.
Если вам нужно решить рабочие вопросы в конце года, рассмотрите возможность отпуска в начале декабря, чтобы потом сконцентрироваться на работе.
Идеи для отдыха в декабре 2024
Декабрь 2024 — это месяц, в котором можно найти много интересных идей для отдыха. Вот несколько идей, которые могут вам понравиться:
- Путешествие — декабрь — это отличное время для путешествий, особенно в теплые страны.
- Горнолыжный отдых — декабрь — это отличное время для горнолыжного отдыха, особенно в странах с заснеженными горами.
- Праздничные мероприятия — декабрь — это месяц, в котором проводится много праздничных мероприятий, таких как концерты, фестивали и ярмарки.
Куда поехать в отпуск в декабре
Заграничный отдых: Европа с ее рождественскими ярмарками или теплые страны, такие как Таиланд, ОАЭ, Египет, где можно насладиться солнцем и морем.
Отечественные направления: Великий Устюг для погружения в сказку, горнолыжные курорты Cочи, Алтая или отдых в Подмосковье для тех, кто предпочитает спокойный отдых на природе.
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