14 декабря 2024

В Перми завезли лед для возведения главного ледового городка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледовый городок на эспланаде откроется 27-28 декабря
Ледовый городок на эспланаде откроется 27-28 декабря Фото:

В Перми привезли лед для возведения центрального ледового городка. На эспланаде смонтирован каркас для горок, елка украшена гирляндами. Позднее здесь появятся «покатушка» и ледяные скульптуры в виде чайных сервизов. 

«На пермскую эспланаду привезли лед для главного городка и горок. Читательница „комсомолки“ поделилась фото и видео и сказала, что строительство уже идет полным ходом», — сообщает «КП»-Пермь».

Ранее URA.RU рассказывало о том, что ледовый городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» посвящен пермскому гостеприимству. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты. На заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пошутил, что посетители могут начать лизать скульптуры, которые будут представлять собой различные сладкие угощения.

14 декабря на эспланаде в Перми состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней ели. В ней участвовали семьи участников СВО, ребята, ставшие победителями олимпиад и конкурсов. Главный ледовый городок Перми возводит компания «Это лед» из Екатеринбурга. Открытие комплекса запланировано на 27-28 декабря.

Видео «КП»-Пермь»

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В Перми привезли лед для возведения центрального ледового городка. На эспланаде смонтирован каркас для горок, елка украшена гирляндами. Позднее здесь появятся «покатушка» и ледяные скульптуры в виде чайных сервизов.  «На пермскую эспланаду привезли лед для главного городка и горок. Читательница „комсомолки“ поделилась фото и видео и сказала, что строительство уже идет полным ходом», — сообщает «КП»-Пермь». Ранее URA.RU рассказывало о том, что ледовый городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» посвящен пермскому гостеприимству. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты. На заседании правительства губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пошутил, что посетители могут начать лизать скульптуры, которые будут представлять собой различные сладкие угощения. 14 декабря на эспланаде в Перми состоялась торжественная церемония зажжения огней на главной новогодней ели. В ней участвовали семьи участников СВО, ребята, ставшие победителями олимпиад и конкурсов. Главный ледовый городок Перми возводит компания «Это лед» из Екатеринбурга. Открытие комплекса запланировано на 27-28 декабря. Видео «КП»-Пермь»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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