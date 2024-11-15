Ледовый городок в Перми возведет компания из Екатеринбурга

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Ледовый городок на эспланаде построит компания «Это лед»
Ледовый городок на эспланаде построит компания «Это лед» Фото:

Власти нашли желающего построить центральный ледовый городок в Перми. Его возведет компания «Это лед» из Екатеринбурга.

«Опыт подрядчика соответствует требованиям конкурсной документации. Цена контракта и техническое задание не изменились», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.

Ранее URA.RU рассказывало, что на аукцион по обустройству и обслуживанию центрального ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки. По словам Алексея Тютнева, которые многие годы строил ледовые конструкции в центре Перми, в этот раз мэрия усложнила техзадание, а денег выделила меньше. Однако власти Перми заявили, что ледовый городок на эспланаде откроется вовремя — 27-28 декабря. 

Ледовый городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» будет посвящен пермскому гостеприимству. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты. 

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Власти нашли желающего построить центральный ледовый городок в Перми. Его возведет компания «Это лед» из Екатеринбурга. «Опыт подрядчика соответствует требованиям конкурсной документации. Цена контракта и техническое задание не изменились», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник. Ранее URA.RU рассказывало, что на аукцион по обустройству и обслуживанию центрального ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки. По словам Алексея Тютнева, которые многие годы строил ледовые конструкции в центре Перми, в этот раз мэрия усложнила техзадание, а денег выделила меньше. Однако власти Перми заявили, что ледовый городок на эспланаде откроется вовремя — 27-28 декабря.  Ледовый городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» будет посвящен пермскому гостеприимству. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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