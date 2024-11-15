Ледовый городок в Перми возведет компания из Екатеринбурга

Власти нашли желающего построить центральный ледовый городок в Перми. Его возведет компания «Это лед» из Екатеринбурга.
«Опыт подрядчика соответствует требованиям конкурсной документации. Цена контракта и техническое задание не изменились», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник.
Ранее URA.RU рассказывало, что на аукцион по обустройству и обслуживанию центрального ледового городка в Перми не поступило ни одной заявки. По словам Алексея Тютнева, которые многие годы строил ледовые конструкции в центре Перми, в этот раз мэрия усложнила техзадание, а денег выделила меньше. Однако власти Перми заявили, что ледовый городок на эспланаде откроется вовремя — 27-28 декабря.
Ледовый городок на эспланаде под названием «Большое пермское чаепитие» будет посвящен пермскому гостеприимству. На площадке появятся ледяные сервизы, горки-скатерти и созданные известными пермскими шеф-кондитерами десерты.
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