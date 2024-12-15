Минобороны РФ заявило о сбитом МиГ-29 ВСУ

Российские военные сбили истребитель Миг-29, принадлежащий украинским бойцам. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«ВС РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. До этого проходила информация о том, что в районе Херсона могли сбить украинский Су-25. Об этом писали российские военкоры. Однако тогда официального подтверждения информации не было.
Накануне российские средства ПВО сбили самолет, которым управлял украинский летчик. Последний погиб на месте. Об этом сообщал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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