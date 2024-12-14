14 декабря 2024

Сменился исполняющий обязанности главы Орджоникидзевского района Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Пост главы Орджоникидзевского района Перми может занять Светлана Ломаева
Пост главы Орджоникидзевского района Перми может занять Светлана Ломаева Фото:

Исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми назначена замглавы Светлана Ломаева. Если она проявит себя на посту, ее могут утвердить в должности. Ранее обязанности главы района исполнял первый замглавы Вячеслав Чащихин.

«Это свидетельство того, что если Светлана Ломаева и.о . проявит себя на посту — то ее утвердят в должности. Она работает в управе с 2012 года, до этого она возглавляла финансово-экономический отдел, в должности замглавы трудится с 2015 года», — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. 

Уточняется, что в администрации Светлана Ломаева курирует отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел по работе с общественностью, финансово-экономический отдел, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, руководивший им с 2017 года, покинул должность в октябре 2024 года. К его работе накопилось много претензий у главы Перми Эдуарда Соснина и у краевых властей.

По данным агентства, одна из главных претензий к Евгению Карабатову заключалась в его тесной связи с экс-главой района и бывшим политическим вице-мэром Перми Лидией Королевой. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая не всегда соответствует установкам внутрипола.

В марте 2024 года в соцсети попало видео, где Карабатов нелестно высказался о командирах российской армии. Карабатов стал пятым главой района, которого сменил Эдуард Соснин. В течение года он назначил новых руководителей в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском районах Перми. Должность сохранил только глава Кировского района Михаил Борисов.

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Исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми назначена замглавы Светлана Ломаева. Если она проявит себя на посту, ее могут утвердить в должности. Ранее обязанности главы района исполнял первый замглавы Вячеслав Чащихин. «Это свидетельство того, что если Светлана Ломаева и.о . проявит себя на посту — то ее утвердят в должности. Она работает в управе с 2012 года, до этого она возглавляла финансово-экономический отдел, в должности замглавы трудится с 2015 года», — сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.  Уточняется, что в администрации Светлана Ломаева курирует отдел культуры, спорта и молодежной политики, отдел по работе с общественностью, финансово-экономический отдел, сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказывало о том, что глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов, руководивший им с 2017 года, покинул должность в октябре 2024 года. К его работе накопилось много претензий у главы Перми Эдуарда Соснина и у краевых властей. По данным агентства, одна из главных претензий к Евгению Карабатову заключалась в его тесной связи с экс-главой района и бывшим политическим вице-мэром Перми Лидией Королевой. Королева по-прежнему контролирует ситуацию в районе и обладает там влиянием, но часто демонстрирует самостоятельную позицию, которая не всегда соответствует установкам внутрипола. В марте 2024 года в соцсети попало видео, где Карабатов нелестно высказался о командирах российской армии. Карабатов стал пятым главой района, которого сменил Эдуард Соснин. В течение года он назначил новых руководителей в Индустриальном, Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском районах Перми. Должность сохранил только глава Кировского района Михаил Борисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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