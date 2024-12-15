Капитан тонувшего «Волгонефть 212» в Керчи наглотался мазута, но выжил

Капитан танкера «Волгонефть 212» Леонид В. наглотался воды и мазута, но смог выжить во время крушения судна. Он также потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение, пишет telegram-канал Baza.
«Капитан „Волгонефть 212“ вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась», — говорится в публикации. По словам источника, спасатели смогли вызволить весь экипаж судна — 13 человек, 11 из них получили обморожение и доставлены в больницу.
Ранее стало известно, что в Керченском проливе наблюдались сильные штормовые условия. Из-за этого танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа.
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