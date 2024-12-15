Капитан тонувшего «Волгонефть 212» в Керчи наглотался мазута, но выжил

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Керчь, море, керченский пролив
Капитан затонувшего судна «Волгонефть-212» смог выжить (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Капитан танкера «Волгонефть 212» Леонид В. наглотался воды и мазута, но смог выжить во время крушения судна. Он также потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение, пишет telegram-канал Baza.

«Капитан „Волгонефть 212“ вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась», — говорится в публикации. По словам источника, спасатели смогли вызволить весь экипаж судна — 13 человек, 11 из них получили обморожение и доставлены в больницу.

Ранее стало известно, что в Керченском проливе наблюдались сильные штормовые условия. Из-за этого танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа.

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Капитан танкера «Волгонефть 212» Леонид В. наглотался воды и мазута, но смог выжить во время крушения судна. Он также потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение, пишет telegram-канал Baza. «Капитан „Волгонефть 212“ вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась», — говорится в публикации. По словам источника, спасатели смогли вызволить весь экипаж судна — 13 человек, 11 из них получили обморожение и доставлены в больницу. Ранее стало известно, что в Керченском проливе наблюдались сильные штормовые условия. Из-за этого танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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