Капитан тонувшего «Волгонефть 212» в Керчи наглотался мазута, но выжил

15 декабря 2024 в 19:25 Размер текста - 17 +

Капитан затонувшего судна «Волгонефть-212» смог выжить (архивное фото) Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди Капитан танкера «Волгонефть 212» Леонид В. наглотался воды и мазута, но смог выжить во время крушения судна. Он также потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение, пишет telegram-канал Baza. «Капитан „Волгонефть 212“ вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась», — говорится в публикации. По словам источника, спасатели смогли вызволить весь экипаж судна — 13 человек, 11 из них получили обморожение и доставлены в больницу. Ранее стало известно, что в Керченском проливе наблюдались сильные штормовые условия. Из-за этого танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Капитан танкера «Волгонефть 212» Леонид В. наглотался воды и мазута, но смог выжить во время крушения судна. Он также потерял сознание, получил ушиб позвоночника и обморожение, пишет telegram-канал Baza. «Капитан „Волгонефть 212“ вместе с еще одним членом экипажа находится в реанимации. Двум членам экипажа госпитализация не потребовалась», — говорится в публикации. По словам источника, спасатели смогли вызволить весь экипаж судна — 13 человек, 11 из них получили обморожение и доставлены в больницу. Ранее стало известно, что в Керченском проливе наблюдались сильные штормовые условия. Из-за этого танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение. Первый из них пошел ко дну в восьми километрах от побережья. На борту находились 13 членов экипажа.