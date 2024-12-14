Из проблемного района Екатеринбурга вывозят снежные кучи после новостей URA.RU. Фото, видео

В Железнодорожном районе Екатеринбурга активизировали уборку снега

15 декабря 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Уборка снега хромает в целом ряде районов Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU Из Железнодорожного района Екатеринбурга, который за плохую уборку накануне критиковало URA.RU, начали вывозить снежные кучи. Внимание на это обратил корреспондент агентства. Особенный бардак 14 декабря журналист фиксировал возле ЖД-вокзала. Огромные насыпи снега у продуктовых ларьков и газетных киосков спустя сутки убрали. Днем 15 декабря следы техники были и у «Варежки» (памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу). Также на подъезде к вокзалу почти исчезли снежные колеи. У ЖД-вокзала прибрались Фото: Андрей Осенков © URA.RU Чище стало и около остановки «Калининская», где было много грязного снега между проезжей частью и тротуаром, из-за чего пассажиры испытывали колоссальные неудобства. В меньшей степени ситуация поменялась на улице Челюскинцев: обочины там по-прежнему завалены коричневой кашей. Но следы техники все же заметны. Журналист также поговорил с таксисткой (эти люди, как известно, знают больше остальных). Собеседница отметила, что на улице Таватуйской, например, «все шикарно», но, если отъехать подальше или заехать во дворы, снег «каждый год лежит до дня, пока его не уберут в один момент». Женщина также посетовала, что на машине и пешком передвигаться по неубранным улицам неприятно. И подчеркнула при этом, что в прошлом декабре было значительно хуже. Снежные валы остаются на обочинах по проспекту Космонавтов. А под ЖД-мостом в насыпь уже даже начали кидать мусор. Валы на Космонавтов остаются Фото: Андрей Осенков © URA.RU По данным URA.RU, после серии публикаций агентства о качестве уборки в разных районах Екатеринбурга городские руководители устроили ответственным чиновникам и службам нагоняй. При этом глава района Виталий Першин в комментариях для агентства днем 14 декабря давал понять, что работу он и подчиненные ведут и без того — в частности, на Бебелевском мосту и в направлении от торгового центра «Карнавал» в сторону улицы Пехотинцев. Ходили слухи, что Першина перед этим зимним сезоном мэр Алексей Орлов якобы хотел уволить (из-за каких-то системных недоработок), хоть в бюрократическом окружении градоначальника это и опровергают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Железнодорожного района Екатеринбурга, который за плохую уборку накануне критиковало URA.RU, начали вывозить снежные кучи. Внимание на это обратил корреспондент агентства. Особенный бардак 14 декабря журналист фиксировал возле ЖД-вокзала. Огромные насыпи снега у продуктовых ларьков и газетных киосков спустя сутки убрали. Днем 15 декабря следы техники были и у «Варежки» (памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу). Также на подъезде к вокзалу почти исчезли снежные колеи. Чище стало и около остановки «Калининская», где было много грязного снега между проезжей частью и тротуаром, из-за чего пассажиры испытывали колоссальные неудобства. В меньшей степени ситуация поменялась на улице Челюскинцев: обочины там по-прежнему завалены коричневой кашей. Но следы техники все же заметны. Журналист также поговорил с таксисткой (эти люди, как известно, знают больше остальных). Собеседница отметила, что на улице Таватуйской, например, «все шикарно», но, если отъехать подальше или заехать во дворы, снег «каждый год лежит до дня, пока его не уберут в один момент». Женщина также посетовала, что на машине и пешком передвигаться по неубранным улицам неприятно. И подчеркнула при этом, что в прошлом декабре было значительно хуже. Снежные валы остаются на обочинах по проспекту Космонавтов. А под ЖД-мостом в насыпь уже даже начали кидать мусор. По данным URA.RU, после серии публикаций агентства о качестве уборки в разных районах Екатеринбурга городские руководители устроили ответственным чиновникам и службам нагоняй. При этом глава района Виталий Першин в комментариях для агентства днем 14 декабря давал понять, что работу он и подчиненные ведут и без того — в частности, на Бебелевском мосту и в направлении от торгового центра «Карнавал» в сторону улицы Пехотинцев. Ходили слухи, что Першина перед этим зимним сезоном мэр Алексей Орлов якобы хотел уволить (из-за каких-то системных недоработок), хоть в бюрократическом окружении градоначальника это и опровергают.