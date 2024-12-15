Россиянам рассказали, сколько они будут отдыхать в новогодние праздники

На новогодние праздники россиян ждет 11 выходных дней. Об этом сообщила Марина Лопатина, эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
«Новогодние праздники 2024-2025 годов в России займут 11 дней. Они начнутся в воскресенье, 29 декабря 2024 года, и продлятся до среды, 8 января 2025 года, включительно», — рассказала Марина Лопатина в беседе с РИА Новости.
Выходной день с субботы, 4 января, переносится на 2 мая, а с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря 2025 года, потому что они уже являются выходными, отметила Лопатина. 30 декабря, которое выпадает на понедельник, будет выходным, потому что рабочий день с этой даты переносится на субботу, 28 декабря. Поэтому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя уходящего года будет шестидневной. Выходной на 31 декабря 2024 года был перенесен с 7 января.
Традиционно декабрь в России не отличается большим количеством праздничных выходных, однако в 2024 году новогодние каникулы будут продлены за счет переноса рабочих дней, что делает их самыми длинными в рамках производственного календаря. В декабре 2024 года запланировано 21 рабочий день и десять выходных, с новогодними каникулами, начинающимися 29 декабря и заканчивающимися 8 января.
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