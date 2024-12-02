Декабрь отличается от большинства других месяцев тем, что в нем традиционно не предусмотрено праздничных выходных дней. Однако в 2024 году новогодние праздники станут длиннее благодаря переносу рабочих дней. Они являются самыми продолжительными в рамках производственного календаря. Сколько продлятся новогодние выходные и сколько рабочих дней приходится на декабрь — в материале URA.RU.
Официальные новогодние выходные
В декабре 2024 года россиян ждет 21 рабочий день и десять выходных. Новогодние каникулы начнутся 29 декабря, а закончатся 8 января. Суббота 28 декабря будет сокращенным рабочим днем. Всего на отдых выделено 11 дней.
В декабре на территории России не отмечается всероссийских праздников. Однако региональные власти имеют полномочия определять дополнительные нерабочие дни в своих субъектах. Так, в Республике Калмыкия установлено два таких дня: Зул — калмыцкий Новый год, который в 2024 году приходится на 25 декабря, и День памяти жертв депортации калмыцкого народа, отмечаемый 28 декабря.
Другие значимые даты декабря
12 декабря в России отмечается День Конституции, который до 2004 года был выходным днем. Также в декабре есть Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), День добровольца (5 декабря) и День Героев Отечества (9 декабря). 25 декабря католики и протестанты отмечают Рождество.
Норма рабочих часов в декабре
В зависимости от установленной продолжительности рабочей недели, количество рабочих часов в последнем месяце года варьируется:
- При 40-часовой рабочей неделе общее количество рабочих часов составит 168
- При 36-часовой рабочей неделе — 151,2 часа
- При 24-часовой рабочей неделе — 100,8 часа
Отпуск в декабре
Декабрь традиционно считается выгодным месяцем для взятия отпуска, ведь в этом месяце много рабочих дней и нет официальных праздников до Нового года. Это означает, что отпускные будут рассчитываться исходя из среднего заработка прошлых месяцев, что может привести к увеличению итоговой суммы выплат.
Один из способов максимально продлить отдых — начать отпуск в конце декабря. Таким образом, отпуск можно будет продлить за счет новогодних каникул. Также, чтобы получить больше выходных дней, рекомендуется начинать отпуск с пятницы и заканчивать его в воскресенье.
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