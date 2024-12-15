15 декабря 2024

Появилось видео, как пассажир выбросил кота Твикса на мороз

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Чехия, Прага, разное, рыжий кот
Кота обнаружили замерзшим насмерть (архивное фото) Фото:

Появились видео, как пассажир поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросил на мороз рыжего кота Твикса, который впоследствии погиб. Кадры разлетелись по telegram-каналам.

Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. После этого животное высадили на остановке в Кирове. Твикса разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшим насмерть.

Изначально виновницей в смерти кота выставили проводницу. Ее отстранили от работы и завели уголовное дело. Однако позже защита женщины доказала, что Твикса выбросила не она, а пассажир. Расследование прекратили в декабре из-за отсутствия события преступления.

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Появились видео, как пассажир поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросил на мороз рыжего кота Твикса, который впоследствии погиб. Кадры разлетелись по telegram-каналам. Трагическая история с котом Твиксом произошла 11 января. Хозяин кота спал, когда питомцу удалось выбраться из переноски. После этого животное высадили на остановке в Кирове. Твикса разыскивали волонтеры несколько дней, но нашли его уже замерзшим насмерть. Изначально виновницей в смерти кота выставили проводницу. Ее отстранили от работы и завели уголовное дело. Однако позже защита женщины доказала, что Твикса выбросила не она, а пассажир. Расследование прекратили в декабре из-за отсутствия события преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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