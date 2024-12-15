Когда курганцы смогут увидеть космическую станцию

Жители Кургана получили уникальную возможность наблюдать Международную космическую станцию (МКС) на рассвете. Серия утренних видимостей МКС начнется 17 декабря и продлится до 22 декабря.
«Для наблюдений за МКС необходимо обратить внимание на точное время и даты. Например, 17 декабря станцию можно было увидеть в 06:31 и 08:06, а 18 декабря — в 07:17. Точные времена видимости на другие даты также определены», — сообщается на сайте «МКС Онлайн».
Дополнительные сведения о видимости станции включают разные временные интервалы в разные дни, позволяя жителям Кургана выбирать удобное время для наблюдения. Дата и время пролета МКС следующие:
- 17 декабря — 06:31; 08:06;
- 18 декабря — 07:17;
- 19 декабря — 06:29; 08:04;
- 20 декабря — 05:43; 07:15;
- 21 декабря — 06:29; 08:02;
- 22 декабря — 05:42; 07:14.
Ранее URA.RU писало, что жители Ишимского и Казанского района Тюменской области испугались странного летящего объекта, который очень ярко светился. В сети начали появляться кадры с комментариями удивленных тюменцев, однако астроном Виталий Угренинов сказал, что бояться здесь нечего. Он пояснил, что этот объект — ракета, запущенная с космодрома Байконур.
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