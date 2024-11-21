21 ноября 2024

В небе Тюмени увидели ракету, запущенную с Байконура. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы увидели ракету в небе над городом
Тюменцы увидели ракету в небе над городом Фото:

Жители Ишимского и Казанского района Тюменской области испугались странного летящего объекта, который очень ярко светился. В сети начали появляться кадры с комментариями удивленных тюменцев, однако астроном Виталий Угренинов сказал, что бояться здесь нечего. Он пояснил, что этот объект — ракета, запущенная с космодрома Байконур.

«Мы обычно видим запуски с Плесецка или Капустина яра. На этот раз повезло Ишиму увидеть запуск с Байконура», — сообщил Угренинов 72.RU.

Эта информация подтверждается трансляцией «Роскосмоса». На их сайте написано, что в 15:22 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она вывела вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-29», который доставит на МКС 2 487 килограмм грузов.

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Жители Ишимского и Казанского района Тюменской области испугались странного летящего объекта, который очень ярко светился. В сети начали появляться кадры с комментариями удивленных тюменцев, однако астроном Виталий Угренинов сказал, что бояться здесь нечего. Он пояснил, что этот объект — ракета, запущенная с космодрома Байконур. «Мы обычно видим запуски с Плесецка или Капустина яра. На этот раз повезло Ишиму увидеть запуск с Байконура», — сообщил Угренинов 72.RU. Эта информация подтверждается трансляцией «Роскосмоса». На их сайте написано, что в 15:22 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она вывела вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-29», который доставит на МКС 2 487 килограмм грузов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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