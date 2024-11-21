Жители Ишимского и Казанского района Тюменской области испугались странного летящего объекта, который очень ярко светился. В сети начали появляться кадры с комментариями удивленных тюменцев, однако астроном Виталий Угренинов сказал, что бояться здесь нечего. Он пояснил, что этот объект — ракета, запущенная с космодрома Байконур.
«Мы обычно видим запуски с Плесецка или Капустина яра. На этот раз повезло Ишиму увидеть запуск с Байконура», — сообщил Угренинов 72.RU.
Эта информация подтверждается трансляцией «Роскосмоса». На их сайте написано, что в 15:22 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она вывела вывела на околоземную орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-29», который доставит на МКС 2 487 килограмм грузов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!