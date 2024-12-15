Читатели URA.RU назвали районы, провалившие уборку снега в Екатеринбурге: итоги опроса

Хуже остальных районов Екатеринбурга с последствиями первого зимнего снегопада справились Железнодорожный, Орджоникидзевский и Кировский районы. Таковы предварительные итоги
Снегопад идет уже сутки — с утра 15 декабря. К моменту публикации (антирейтинг — динамичный, постоянно меняется) высказались более 2300 человек. Главным аутсайдеров назван Железнодорожный район (24%), где проблемы во время субботнего рейда URA.RU ощущались по-особенному: в разных местах были навалены кучи снега. Ленинский — на втором месте с 20%, Орджоникидзевский — на третьем (14%).
Накануне URA.RU рассказывало, как после наших публикаций про ситуацию на местах ответственным за благоустройство чиновникам и службам устроили нагоняй. В результате на улицы вывели дополнительные силы, и во многих местах — включая ЖД-район — ситуация скорректировалась.
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