15 декабря 2024

Читатели URA.RU назвали районы, провалившие уборку снега в Екатеринбурге: итоги опроса

Екатеринбург с трудом переживает последствия первых зимних снегопадов
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега в Академическом и Чкаловском районах. Екатеринбург , снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, чкаловский район, улица 8 марта
Ответственные провалили первую волну декабрьских осадков Фото:

Хуже остальных районов Екатеринбурга с последствиями первого зимнего снегопада справились Железнодорожный, Орджоникидзевский и Кировский районы. Таковы предварительные итоги опроса в telegram-канале URA.RU «Екатское чтиво».

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Снегопад идет уже сутки — с утра 15 декабря. К моменту публикации (антирейтинг — динамичный, постоянно меняется) высказались более 2300 человек. Главным аутсайдеров назван Железнодорожный район (24%), где проблемы во время субботнего рейда URA.RU ощущались по-особенному: в разных местах были навалены кучи снега. Ленинский — на втором месте с 20%, Орджоникидзевский — на третьем (14%).

Накануне URA.RU рассказывало, как после наших публикаций про ситуацию на местах ответственным за благоустройство чиновникам и службам устроили нагоняй. В результате на улицы вывели дополнительные силы, и во многих местах — включая ЖД-район — ситуация скорректировалась.

Опрос стартовал утром 15 декабря
Опрос стартовал утром 15 декабря

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Хуже остальных районов Екатеринбурга с последствиями первого зимнего снегопада справились Железнодорожный, Орджоникидзевский и Кировский районы. Таковы предварительные итоги опроса в telegram-канале URA.RU «Екатское чтиво». Снегопад идет уже сутки — с утра 15 декабря. К моменту публикации (антирейтинг — динамичный, постоянно меняется) высказались более 2300 человек. Главным аутсайдеров назван Железнодорожный район (24%), где проблемы во время субботнего рейда URA.RU ощущались по-особенному: в разных местах были навалены кучи снега. Ленинский — на втором месте с 20%, Орджоникидзевский — на третьем (14%). Накануне URA.RU рассказывало, как после наших публикаций про ситуацию на местах ответственным за благоустройство чиновникам и службам устроили нагоняй. В результате на улицы вывели дополнительные силы, и во многих местах — включая ЖД-район — ситуация скорректировалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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