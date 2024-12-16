Вдова экс-начальника челябинской ГАИ Харцызова осталась без пенсии

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Ираида Харцызова не смогла оспорить отказ в выплате пенсии по случаю потери кормильца Фото:

Вдова бывшего главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова, Ираида, осталась без пенсии по потере кормильца. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе.

«Суд установил факт нахождения Харцызовой на иждивении мужа. При этом в удовлетворении остальной части иска ей отказали. Решение об отказе в выплате пенсии по случаю потери кормильца осталось в силе», — рассказал источник.

Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, иск Харцызовой к ГУ МВД по региону был удовлетворен частично. Текст решения еще не опубликован.

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Харцызова подала иск к ГУ МВД по региону, пытаясь получить пенсию по потере кормильца. Она считала, что отказ в выплате был незаконным. Ее супруг, Андрей Харцызов, скончался в июне текущего года, находясь в отставке. За годы службы он несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2019 по 2022 год он руководил областной Госавтоинспекцией. После ушел на пенсию.

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Вдова бывшего главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова, Ираида, осталась без пенсии по потере кормильца. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд установил факт нахождения Харцызовой на иждивении мужа. При этом в удовлетворении остальной части иска ей отказали. Решение об отказе в выплате пенсии по случаю потери кормильца осталось в силе», — рассказал источник. Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, иск Харцызовой к ГУ МВД по региону был удовлетворен частично. Текст решения еще не опубликован. Харцызова подала иск к ГУ МВД по региону, пытаясь получить пенсию по потере кормильца. Она считала, что отказ в выплате был незаконным. Ее супруг, Андрей Харцызов, скончался в июне текущего года, находясь в отставке. За годы службы он несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2019 по 2022 год он руководил областной Госавтоинспекцией. После ушел на пенсию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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