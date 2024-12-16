Вдова экс-начальника челябинской ГАИ Харцызова осталась без пенсии

16 декабря 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Ираида Харцызова не смогла оспорить отказ в выплате пенсии по случаю потери кормильца Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Вдова бывшего главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова, Ираида, осталась без пенсии по потере кормильца. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд установил факт нахождения Харцызовой на иждивении мужа. При этом в удовлетворении остальной части иска ей отказали. Решение об отказе в выплате пенсии по случаю потери кормильца осталось в силе», — рассказал источник. Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, иск Харцызовой к ГУ МВД по региону был удовлетворен частично. Текст решения еще не опубликован. Новость по теме Вдова экс-начальника челябинской ГАИ Харцызова судится с главком за пенсию. Скрин Харцызова подала иск к ГУ МВД по региону, пытаясь получить пенсию по потере кормильца. Она считала, что отказ в выплате был незаконным. Ее супруг, Андрей Харцызов, скончался в июне текущего года, находясь в отставке. За годы службы он несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2019 по 2022 год он руководил областной Госавтоинспекцией. После ушел на пенсию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова бывшего главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова, Ираида, осталась без пенсии по потере кормильца. Об этом URA.RU рассказал источник в судебной системе. «Суд установил факт нахождения Харцызовой на иждивении мужа. При этом в удовлетворении остальной части иска ей отказали. Решение об отказе в выплате пенсии по случаю потери кормильца осталось в силе», — рассказал источник. Согласно базе данных Центрального райсуда Челябинска, иск Харцызовой к ГУ МВД по региону был удовлетворен частично. Текст решения еще не опубликован. Харцызова подала иск к ГУ МВД по региону, пытаясь получить пенсию по потере кормильца. Она считала, что отказ в выплате был незаконным. Ее супруг, Андрей Харцызов, скончался в июне текущего года, находясь в отставке. За годы службы он несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. С 2019 по 2022 год он руководил областной Госавтоинспекцией. После ушел на пенсию.