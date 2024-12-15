15 декабря 2024

В Курганскую область не пропустили 200 кг потенциально опасного сена

© Служба новостей «URA.RU»
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На курганской границе остановили партию сена
На курганской границе остановили партию сена Фото:

На курганской границе остановили машину, перевозившую 200 кг потенциально опасное сено. При проверке автомобиля было установлено, что груз перемещался без необходимого фитосанитарного сертификата, что является нарушением закона. Об этом URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.

«Перевозка 200 кг сена без соответствующих документов нарушает законодательные требования и подвергает рискам фитосанитарную безопасность страны», — отметили в Россельхознадзоре. В связи с этим нарушением был составлен административный протокол и вынесено предписание о возврате груза назад в Казахстан.

В результате этого инцидента автомобиль с сеном был отправлен обратно на территорию Казахстана под строгим контролем Россельхознадзора. Это было сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение фитосанитарных норм и предотвратить возможное распространение вредителей и болезней через границу.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вблизи пункта пропуска «Петухово» на границе с Казахстаном не пропустили более 18 тонн яблок, которые везли из Алматы в Санкт-Петербург. Специалистами уральского Россельхознадзора было выдано предписание. Перевозчика привлекли к административной ответственности.

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На курганской границе остановили машину, перевозившую 200 кг потенциально опасное сено. При проверке автомобиля было установлено, что груз перемещался без необходимого фитосанитарного сертификата, что является нарушением закона. Об этом URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора. «Перевозка 200 кг сена без соответствующих документов нарушает законодательные требования и подвергает рискам фитосанитарную безопасность страны», — отметили в Россельхознадзоре. В связи с этим нарушением был составлен административный протокол и вынесено предписание о возврате груза назад в Казахстан. В результате этого инцидента автомобиль с сеном был отправлен обратно на территорию Казахстана под строгим контролем Россельхознадзора. Это было сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение фитосанитарных норм и предотвратить возможное распространение вредителей и болезней через границу. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вблизи пункта пропуска «Петухово» на границе с Казахстаном не пропустили более 18 тонн яблок, которые везли из Алматы в Санкт-Петербург. Специалистами уральского Россельхознадзора было выдано предписание. Перевозчика привлекли к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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