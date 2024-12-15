В Курганскую область не пропустили 200 кг потенциально опасного сена

На курганской границе остановили машину, перевозившую 200 кг потенциально опасное сено. При проверке автомобиля было установлено, что груз перемещался без необходимого фитосанитарного сертификата, что является нарушением закона. Об этом URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.
«Перевозка 200 кг сена без соответствующих документов нарушает законодательные требования и подвергает рискам фитосанитарную безопасность страны», — отметили в Россельхознадзоре. В связи с этим нарушением был составлен административный протокол и вынесено предписание о возврате груза назад в Казахстан.
В результате этого инцидента автомобиль с сеном был отправлен обратно на территорию Казахстана под строгим контролем Россельхознадзора. Это было сделано для того, чтобы обеспечить соблюдение фитосанитарных норм и предотвратить возможное распространение вредителей и болезней через границу.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вблизи пункта пропуска «Петухово» на границе с Казахстаном не пропустили более 18 тонн яблок, которые везли из Алматы в Санкт-Петербург. Специалистами уральского Россельхознадзора было выдано предписание. Перевозчика привлекли к административной ответственности.
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