Депутат из Тобольска пожаловался президенту на сына главы Екатеринбурга Орлова

Председатель думы Лайтамакского сельского поселения Тобольского района (Тюменская область) Ильяс Урамаев написал обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить факты коррупции в тюменской областной прокуратуре. Как указано в документе, который оказался в распоряжении URA.RU, поводом для заявления стало трудоустройство Анатолия Орлова с нарушением федерального законодательства. По данным источников URA.RU, главный фигурант в заявлении — родной сын главы Екатеринбурга Алексея Орлова.
«Во время работы заместителем Тюменского транспортного прокурора в Уральской транспортной прокуратуре Анатолий Алексеевич Орлов также учился на очном отделении ТюмГУ. При этом он получал полную заработную плату как заместитель. Однако одновременное обучение и работа являются несовместимыми. После увольнения А. А. Орлова старший помощник прокурора области Т. Г. Львов оказал ему помощь в устройстве на должность начальника отдела гособвинителей. Таким образом, Т. Г. Львов теперь сам же содействовал его трудоустройству на новую должность. В этой ситуации имеются признаки коррупционной составляющей», — указано в документе, который оказался в распоряжении URA.RU.
Документ подписан председателем думы Тобольского района Ильясом Урамаевым. Агентство связалось с депутатом, но его состояние здоровья не позволило ему дать полноценный комментарий. Указанную информацию Урумаев в разговоре с URA.RU подтвердил.
Агентство также направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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