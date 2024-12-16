Депутат из Тобольска пожаловался президенту на сына главы Екатеринбурга Орлова

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Поводом для обращения к главе государства послужило трудоустройство Анатолия Орлова в прокуратуре с нарушением законодательства
Поводом для обращения к главе государства послужило трудоустройство Анатолия Орлова в прокуратуре с нарушением законодательства Фото:

Председатель думы Лайтамакского сельского поселения Тобольского района (Тюменская область) Ильяс Урамаев написал обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить факты коррупции в тюменской областной прокуратуре. Как указано в документе, который оказался в распоряжении URA.RU, поводом для заявления стало трудоустройство Анатолия Орлова с нарушением федерального законодательства. По данным источников URA.RU, главный фигурант в заявлении — родной сын главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

«Во время работы заместителем Тюменского транспортного прокурора в Уральской транспортной прокуратуре Анатолий Алексеевич Орлов также учился на очном отделении ТюмГУ. При этом он получал полную заработную плату как заместитель. Однако одновременное обучение и работа являются несовместимыми. После увольнения А. А. Орлова старший помощник прокурора области Т. Г. Львов оказал ему помощь в устройстве на должность начальника отдела гособвинителей. Таким образом, Т. Г. Львов теперь сам же содействовал его трудоустройству на новую должность. В этой ситуации имеются признаки коррупционной составляющей», — указано в документе, который оказался в распоряжении URA.RU.

Документ подписан председателем думы Тобольского района Ильясом Урамаевым. Агентство связалось с депутатом, но его состояние здоровья не позволило ему дать полноценный комментарий. Указанную информацию Урумаев в разговоре с URA.RU подтвердил.

Агентство также направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Председатель думы Лайтамакского сельского поселения Тобольского района (Тюменская область) Ильяс Урамаев написал обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой проверить факты коррупции в тюменской областной прокуратуре. Как указано в документе, который оказался в распоряжении URA.RU, поводом для заявления стало трудоустройство Анатолия Орлова с нарушением федерального законодательства. По данным источников URA.RU, главный фигурант в заявлении — родной сын главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Во время работы заместителем Тюменского транспортного прокурора в Уральской транспортной прокуратуре Анатолий Алексеевич Орлов также учился на очном отделении ТюмГУ. При этом он получал полную заработную плату как заместитель. Однако одновременное обучение и работа являются несовместимыми. После увольнения А. А. Орлова старший помощник прокурора области Т. Г. Львов оказал ему помощь в устройстве на должность начальника отдела гособвинителей. Таким образом, Т. Г. Львов теперь сам же содействовал его трудоустройству на новую должность. В этой ситуации имеются признаки коррупционной составляющей», — указано в документе, который оказался в распоряжении URA.RU. Документ подписан председателем думы Тобольского района Ильясом Урамаевым. Агентство связалось с депутатом, но его состояние здоровья не позволило ему дать полноценный комментарий. Указанную информацию Урумаев в разговоре с URA.RU подтвердил. Агентство также направило запрос в прокуратуру Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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