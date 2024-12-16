Путин: РФ скоро начнет серийный выпуск «Орешника»

16 декабря 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

В России готовятся запустить «Орешник» в серийное производство Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в серийное производство запустят новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Серийный выпуск „Орешника“ необходимо наладить в ближайшее время, и это, безусловно, будет сделано» — сказал он. Данное заявление Путин сделал в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин заявлял, что разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. По словам президента РФ, данное оружие способно поражать цели по всей Европе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в серийное производство запустят новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Серийный выпуск „Орешника“ необходимо наладить в ближайшее время, и это, безусловно, будет сделано» — сказал он. Данное заявление Путин сделал в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин заявлял, что разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. По словам президента РФ, данное оружие способно поражать цели по всей Европе.