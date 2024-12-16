Путин: РФ скоро начнет серийный выпуск «Орешника»

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
В России готовятся запустить «Орешник» в серийное производство Фото:

В России в серийное производство запустят новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Серийный выпуск „Орешника“ необходимо наладить в ближайшее время, и это, безусловно, будет сделано» — сказал он. Данное заявление Путин сделал в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее Путин заявлял, что разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. По словам президента РФ, данное оружие способно поражать цели по всей Европе.

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В России в серийное производство запустят новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Серийный выпуск „Орешника“ необходимо наладить в ближайшее время, и это, безусловно, будет сделано» — сказал он. Данное заявление Путин сделал в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Ранее Путин заявлял, что разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. По словам президента РФ, данное оружие способно поражать цели по всей Европе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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