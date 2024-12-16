Путин: РФ скоро начнет серийный выпуск «Орешника»

В России в серийное производство запустят новейшую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Серийный выпуск „Орешника“ необходимо наладить в ближайшее время, и это, безусловно, будет сделано» — сказал он. Данное заявление Путин сделал в ходе своего выступления на коллегии Минобороны. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
Ранее Путин заявлял, что разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. По словам президента РФ, данное оружие способно поражать цели по всей Европе.
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