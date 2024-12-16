ХМАО и ЯНАО вошли в топ самых холодных регионов России

Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи стали одними из самых холодных регионов России в 2024 году. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Яндекс Погоды».
«Регионы, которые ощущались самыми холодными: Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский АО и республика Коми. В самом восточном городе России, Анадыре, температура по ощущениям опускалась до -45. В самом северном, Певеке, до -43. В Салехарде, Сургуте, Сыктывкаре и Ханты-Мансийске — до -42 и -44», — говорится в исследовании.
В Салехарде при этом разница между фактической температурой и температурой по ощущениям в уходящем году оказалась одной из самых высоких. Показатель оказался на уровне 14-16 градусов. А вот звание самого холодного населенного пункта России досталось селу Орто-Балаган в Якутии, где градусник показывал -64.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ожидается резкое потепление. После 30-градусных морозов в Югре должно потеплеть до -5.
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