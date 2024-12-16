Тюменцы продают жителям ХМАО неисправные китайские машины

Автовладельцы из Тюмени продают жителям ХМАО подержанные машины китайского производства со скрытыми дефектами. Об этом URA.RU бывший сотрудник одного из местных авторынков. По его словам, чаще всего северяне покупают китайские автомобили с проблемным электрооборудованием.
«В Тюмени некоторые владельцы сломанных китайских машин специально ищут клиентов из числа северян. Перед продажей дефекты тщательно маскируются, клиент видит, что машина вроде бы нормальная, и покупает ее. А по дороге домой, в ХМАО, замечает, что что-то не так, но, как говорится, уже поздно: продавца и след простыл. Да и не каждый развернется посреди дороги и поедет обратно в Тюмень», — отметил инсайдер URA.RU.
Он добавил, что некоторые жители ХМАО стараются починить проблемные авто в местных автосервисах. «В Югре работают неплохие специалисты, которые разбираются в китайских автомобилях. Но находятся они, в основном, в крупных городах: Сургуте и Нижневартовске. В том же Ханты-Мансийске, Лянторе, Когалыме дела с этим обстоят сложнее», — рассказал собеседник агентства.
В региональное управление Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало об аналогичных случаях. По данным URA.RU, автовладельцы избавляются от машин, потому что не могут их отремонтировать.
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