Челябинским экс-полицейским заменили условное наказание реальным

Условный срок для экс-полицейских превратился в реальный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшему начальнику РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрею Караванову и его экс-подчиненному Рустаму Хатимову, осужденным за коррупцию и превышение полномочий, заменили условный срок реальным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

«Условное наказание заменено реальным сроком. Более подробной информации нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным URA.RU, вместо условного срока Караванов и Хатимов получили по пять лет реального заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-силовикам назначили штраф, размер которого составил 1,5 млн рублей.

Полицейских задержали в июне 2021 года. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Изначально в деле имелись обвинения лишь в превышении должностных полномочий. Предварительно, Караванов и Хатимов выдавали водительские удостоверения без проведения экзамена. После же в деле появилась коррупционная составляющая.

Сразу после выявления преступления в отношении полицейских была начата проверка, которая закончилась для них увольнением по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в данном вопросе: всем тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.

Приговор Караванову и Хатимову вынесли в июле текущего года. Он оказался достаточно мягким: пять и шесть лет условно. Прокуратура оспорила это решение.