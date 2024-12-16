Челябинским экс-полицейским заменили условное наказание реальным

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Условный срок для экс-полицейских превратился в реальный Фото:

Бывшему начальнику РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрею Караванову и его экс-подчиненному Рустаму Хатимову, осужденным за коррупцию и превышение полномочий, заменили условный срок реальным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

«Условное наказание заменено реальным сроком. Более подробной информации нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

По данным URA.RU, вместо условного срока Караванов и Хатимов получили по пять лет реального заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-силовикам назначили штраф, размер которого составил 1,5 млн рублей.

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Полицейских задержали в июне 2021 года. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Изначально в деле имелись обвинения лишь в превышении должностных полномочий. Предварительно, Караванов и Хатимов выдавали водительские удостоверения без проведения экзамена. После же в деле появилась коррупционная составляющая.

Сразу после выявления преступления в отношении полицейских была начата проверка, которая закончилась для них увольнением по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в данном вопросе: всем тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел.

Приговор Караванову и Хатимову вынесли в июле текущего года. Он оказался достаточно мягким: пять и шесть лет условно. Прокуратура оспорила это решение.

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Бывшему начальнику РЭО ГИБДД ОМВД РФ по Саткинскому району Челябинской области Андрею Караванову и его экс-подчиненному Рустаму Хатимову, осужденным за коррупцию и превышение полномочий, заменили условный срок реальным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда. «Условное наказание заменено реальным сроком. Более подробной информации нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. По данным URA.RU, вместо условного срока Караванов и Хатимов получили по пять лет реального заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-силовикам назначили штраф, размер которого составил 1,5 млн рублей. Полицейских задержали в июне 2021 года. Преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Изначально в деле имелись обвинения лишь в превышении должностных полномочий. Предварительно, Караванов и Хатимов выдавали водительские удостоверения без проведения экзамена. После же в деле появилась коррупционная составляющая. Сразу после выявления преступления в отношении полицейских была начата проверка, которая закончилась для них увольнением по отрицательным основаниям. Руководство главка занимает крайне принципиальную позицию в данном вопросе: всем тем, кто запятнал честь мундира, не место в рядах органов внутренних дел. Приговор Караванову и Хатимову вынесли в июле текущего года. Он оказался достаточно мягким: пять и шесть лет условно. Прокуратура оспорила это решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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