Шольц пообещал, что Украина никогда не получит Taurus

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НАТО. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
По словам Шольца, решение о передаче Taurus может подвергнуть опасности Европу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus и тем самым подвергать себя опасности. Об этом заявил глава ФРГ Олаф Шольц.

«Если Путин победит на Украине, то в долгосрочной перспективе безопасность Европы окажется под большой угрозой… Поэтому Берлин не передает ВСУ дальнобойные ракеты Taurus», — сказал он в ходе заседания бундестага. Его слова передает N-TV.

Политик также отметил, что Германия оказывает материальную помощь Киеву, поскольку траты на регион после окончания конфликта принесут значительную экономическую выгоду стране. Шольц напомнил, что в прошлом ФРГ неоднократно помогала странам ЕС, совместно достигая выгоды от подобных отношений.

Ранее политик неоднократно высказывался против поставки Taurus ВСУ, несмотря на разрешение США Украине наносить удары по дальним территориям РФ. По его словам, такое вооружение в руках Киева может привести к риску эскалации конфликта.

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Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus и тем самым подвергать себя опасности. Об этом заявил глава ФРГ Олаф Шольц. «Если Путин победит на Украине, то в долгосрочной перспективе безопасность Европы окажется под большой угрозой… Поэтому Берлин не передает ВСУ дальнобойные ракеты Taurus», — сказал он в ходе заседания бундестага. Его слова передает N-TV. Политик также отметил, что Германия оказывает материальную помощь Киеву, поскольку траты на регион после окончания конфликта принесут значительную экономическую выгоду стране. Шольц напомнил, что в прошлом ФРГ неоднократно помогала странам ЕС, совместно достигая выгоды от подобных отношений. Ранее политик неоднократно высказывался против поставки Taurus ВСУ, несмотря на разрешение США Украине наносить удары по дальним территориям РФ. По его словам, такое вооружение в руках Киева может привести к риску эскалации конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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