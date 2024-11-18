Германия ответила на разрешение ВСУ бить вглубь России

Разрешение США на удары Киева вглубь России не повлияет на позицию канцлера Германии Олафа Шольца относительно поставки ракет Украине. Об этом сообщил кабинет министров ФРГ.
«Решение США одобрить удары вглубь РФ не повлияет на позицию Шольца не поставлять Киеву ракеты Taurus», — передает ТАСС сообщение кабмина. Так в Германии отреагировали на разрешение США бить вглубь России.
Ране Шольц неоднократно высказывал свою позицию о том, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus, дальность полета которых достигает 500 километров, передает «360.ru». По словам канцлера, передача такого рода вооружений ВСУ может привести к риску эскалации конфликта.
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