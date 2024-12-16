Свердловского мэра оставили в СИЗО, несмотря на странные решения суда

Суд оставил под стражей мэра Артемовского Трофимова

16 декабря 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Константин Трофимов находится в СИЗО с сентября Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета В Артемовском задержали мэра Артемовский городской суд Свердловской области оставил под стражей мэра города Константина Трофимова, который обвиняется в коррупции. Ранее такое же решение вынес суд в Первоуральске, однако вердикт был признан незаконным и отменен. Об этом URA.RU рассказал источник. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября. Через два дня Первоуральский горсуд отправил его под стражу до 18 ноября. Когда мера пресечения истекла, этот же суд продлил арест на месяц. Однако решение не устояло в апелляции в Свердловском облсуде. Там посчитали, что была нарушена территориальная подсудность. Дело направили в Артемовский, а Трофимов все это время находился в СИЗО, сказал собеседник агентства. «Постановлением суда Трофимову продлен срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 18 февраля 2025 года. Постановление вступит в законную силу через три дня, если не будет обжаловано», — сказали URA.RU в инстанции. Мэра пришли поддержать неравнодушные местные жители. По версии следствия, Трофимов получил в качестве взятки три миллиона рублей и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева и бывшего директора лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной за покровительство и попустительство. Свою вину мэр отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к преступлениям. Они и дали показания на мэра. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Константин Трофимов в суде Артемовского Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артемовский городской суд Свердловской области оставил под стражей мэра города Константина Трофимова, который обвиняется в коррупции. Ранее такое же решение вынес суд в Первоуральске, однако вердикт был признан незаконным и отменен. Об этом URA.RU рассказал источник. О задержании Трофимова стало известно 18 сентября. Через два дня Первоуральский горсуд отправил его под стражу до 18 ноября. Когда мера пресечения истекла, этот же суд продлил арест на месяц. Однако решение не устояло в апелляции в Свердловском облсуде. Там посчитали, что была нарушена территориальная подсудность. Дело направили в Артемовский, а Трофимов все это время находился в СИЗО, сказал собеседник агентства. «Постановлением суда Трофимову продлен срок содержания под стражей на два месяца, то есть до 18 февраля 2025 года. Постановление вступит в законную силу через три дня, если не будет обжаловано», — сказали URA.RU в инстанции. Мэра пришли поддержать неравнодушные местные жители. По версии следствия, Трофимов получил в качестве взятки три миллиона рублей и водонагреватель от главы местной муниципальной управляющей компании «Наш дом» Ярослава Николаева и бывшего директора лагеря имени Павлика Морозова Натальи Яговитиной за покровительство и попустительство. Свою вину мэр отрицает и считает, что его оговорили. В частности, Яговитину он неоднократно критиковал за плохую работу и просил силовиков проверить ее на причастность к преступлениям. Они и дали показания на мэра. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.