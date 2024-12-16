ВТБ продал Первую грузовую компанию

Банк ВТБ полностью вышел из капитала АО «Аврора Инвест», которая владеет Первой грузовой компанией (ПГК). Об этом сообщили в пресс-службе банка.
«100% компании продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта», — говорится в докладе ВТБ. Отмечается, что покупатель не раскрыт намеренно.
Ранее глава банка Андрей Костин заявлял, что до конца текущего года ВТБ планирует продать железнодорожного оператора ПГК. Согласно рейтингу агентства «INFOline-Аналитика», ПГК занимает лидирующие позиции на российском рынке железнодорожных грузоперевозок, располагая собственным парком вагонов. В прошлом году чистая прибыль компании составила 36,4 миллиарда рублей.
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