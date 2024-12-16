ВТБ продал Первую грузовую компанию

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Российский банк продал 100% Первой грузовой компании
Российский банк продал 100% Первой грузовой компании Фото:

Банк ВТБ полностью вышел из капитала АО «Аврора Инвест», которая владеет Первой грузовой компанией (ПГК). Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«100% компании продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта», — говорится в докладе ВТБ. Отмечается, что покупатель не раскрыт намеренно.

Ранее глава банка Андрей Костин заявлял, что до конца текущего года ВТБ планирует продать железнодорожного оператора ПГК. Согласно рейтингу агентства «INFOline-Аналитика», ПГК занимает лидирующие позиции на российском рынке железнодорожных грузоперевозок, располагая собственным парком вагонов. В прошлом году чистая прибыль компании составила 36,4 миллиарда рублей.

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Банк ВТБ полностью вышел из капитала АО «Аврора Инвест», которая владеет Первой грузовой компанией (ПГК). Об этом сообщили в пресс-службе банка. «100% компании продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта», — говорится в докладе ВТБ. Отмечается, что покупатель не раскрыт намеренно. Ранее глава банка Андрей Костин заявлял, что до конца текущего года ВТБ планирует продать железнодорожного оператора ПГК. Согласно рейтингу агентства «INFOline-Аналитика», ПГК занимает лидирующие позиции на российском рынке железнодорожных грузоперевозок, располагая собственным парком вагонов. В прошлом году чистая прибыль компании составила 36,4 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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