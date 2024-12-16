Жителей Чусового, жаловавшихся Путину на рост платы за ЖКУ, ждет повышение цен на тепло

Жителей части города Чусового Пермского края, которые обратились к президенту Владимиру Путину из-за роста платы за отопление, ждет очередное повышение тарифов на тепло. Это следует из постановления министерства по тарифному регулированию края, с которым ознакомилось URA.RU. В документе указано, что индексация тарифов произойдет в июле 2025 года.
Так, стоимость одной гаколории с 1 июля 2025 года составит 1911,98 рублей. Сейчас — 1876,74 рубля. В ряде домов в Чусовом резко выросла плата за отопление. Причиной роста стало изменение нормативов потребления тепловой энергии старыми двухэтажными домами, а также рост тарифов на тепловую энергию.
Жители города пожаловались президенту Владимиру Путину. Они попросили его повлиять на ситуацию, обвинив ресурсоснабжающие организации в том, что те занимаются «обдираловкой». После этого глава Чусовского городского округа Сергей Белов встретился с горожанами. Чиновник пообещал пересмотреть нормативы потребления населением тепловой энергии.
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