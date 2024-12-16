16 декабря 2024

Жителей Чусового, жаловавшихся Путину на рост платы за ЖКУ, ждет повышение цен на тепло

Жителей Чусового ждет новое повышение тарифов на отопление
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 2025 года жителям Чусового придется больше платить за потребление тепла
С 2025 года жителям Чусового придется больше платить за потребление тепла Фото:

Жителей части города Чусового Пермского края, которые обратились к президенту Владимиру Путину из-за роста платы за отопление, ждет очередное повышение тарифов на тепло. Это следует из постановления министерства по тарифному регулированию края, с которым ознакомилось URA.RU. В документе указано, что индексация тарифов произойдет в июле 2025 года.

Так, стоимость одной гаколории с 1 июля 2025 года составит 1911,98 рублей. Сейчас — 1876,74 рубля. В ряде домов в Чусовом резко выросла плата за отопление. Причиной роста стало изменение нормативов потребления тепловой энергии старыми двухэтажными домами, а также рост тарифов на тепловую энергию.

Жители города пожаловались президенту Владимиру Путину. Они попросили его повлиять на ситуацию, обвинив ресурсоснабжающие организации в том, что те занимаются «обдираловкой». После этого глава Чусовского городского округа Сергей Белов встретился с горожанами. Чиновник пообещал пересмотреть нормативы потребления населением тепловой энергии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей части города Чусового Пермского края, которые обратились к президенту Владимиру Путину из-за роста платы за отопление, ждет очередное повышение тарифов на тепло. Это следует из постановления министерства по тарифному регулированию края, с которым ознакомилось URA.RU. В документе указано, что индексация тарифов произойдет в июле 2025 года. Так, стоимость одной гаколории с 1 июля 2025 года составит 1911,98 рублей. Сейчас — 1876,74 рубля. В ряде домов в Чусовом резко выросла плата за отопление. Причиной роста стало изменение нормативов потребления тепловой энергии старыми двухэтажными домами, а также рост тарифов на тепловую энергию. Жители города пожаловались президенту Владимиру Путину. Они попросили его повлиять на ситуацию, обвинив ресурсоснабжающие организации в том, что те занимаются «обдираловкой». После этого глава Чусовского городского округа Сергей Белов встретился с горожанами. Чиновник пообещал пересмотреть нормативы потребления населением тепловой энергии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...