Мэр Чусового встретился с жителями после жалобы Путину на рост платы за коммуналку

Глава Чусового Сергей Белов в четверг, 12 декабря, встретился с жителями, которые обратились к президенту Владимиру Путину на повышение коммунальных платежей. Чиновник заверил горожан, что они смогут получить компенсацию на оплату коммуналки. Также муниципальные власти намерены начать «процедуру» по уменьшению норматива потребления тепловой энергии жилыми домами. Об этом URA.RU рассказали члены инициативной группы граждан Чусового, которые присутствовали на встрече с главой города.
«Первая задача [властей], это компенсация. Вторая задача, это уменьшение норматива [потребления тепловой энергии]. Завтра его никто не уменьшит. Мы с вами понимаем, что норматив утвержден, и для того, чтобы его уменьшить, нужна целая процедура», — объяснил Белов.
По словам мэра Чусового, жители могут рассчитывать на компенсацию в размере от 500 до 1500 рублей. При этом чиновник предупредил, что компенсация положена в том случае, если на оплату коммуналки уходит не менее 20% от совокупного дохода семьи. Кроме этого, Белов пообещал, что муниципалитет проведет обследование домов на предмет установки в них общедомовых приборов учета тепловой энергии.
URA.RU писало, что в ряде домов в Чусовом резко выросла плата за отопление. Причиной роста стали изменившиеся нормативы потребления тепловой энергии двухэтажными домами. Также с июля текущего года выросли тарифы на тепловую энергию. Горожане обратились в прокуратуру, а также к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на ситуацию. Они заявили, что ресурсоснабжающие организации занимаются «обдираловкой».
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