В Ноябрьске загорелась бургерная

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 16 декабря произошел пожар в кафе «Тесла Бургер», расположенном на улице Советской. По данным в соцсети, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.
«Пожар 16.12.2024 в 20:44 по улице Советская, 79 Б, Торговый Центр „Альфа“ — возгорание в помещении кафе „Тесла Бургер“. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Повреждена фритюрница», — сообщается в telegram-канале «NSK».
Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет. Материальный ущерб устанавливается.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
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