В Ноябрьске загорелась бургерная

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Пожар произошел в бургерной внутри торгового центра
Пожар произошел в бургерной внутри торгового центра Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 16 декабря произошел пожар в кафе «Тесла Бургер», расположенном на улице Советской. По данным в соцсети, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

«Пожар 16.12.2024 в 20:44 по улице Советская, 79 Б, Торговый Центр „Альфа“ — возгорание в помещении кафе „Тесла Бургер“. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Повреждена фритюрница», — сообщается в telegram-канале «NSK».

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет. Материальный ущерб устанавливается. 

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) вечером 16 декабря произошел пожар в кафе «Тесла Бургер», расположенном на улице Советской. По данным в соцсети, причиной возгорания стала неисправная электропроводка. «Пожар 16.12.2024 в 20:44 по улице Советская, 79 Б, Торговый Центр „Альфа“ — возгорание в помещении кафе „Тесла Бургер“. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электропроводки. Повреждена фритюрница», — сообщается в telegram-канале «NSK». Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет. Материальный ущерб устанавливается.  Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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