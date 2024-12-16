Путин начал готовиться к реформе ЦБ

Президент Владимир Путин начал готовиться к реформе Центробанка. На встрече с представителями деловых кругов глава государства заявил, что от успеха бизнеса зависит успех всей экономики. Как объяснил URA.RU лидер Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, в Кремле бизнесмены поделились с главой государства своей точкой зрения на повышение ключевой ставки и изменение функционала ЦБ.
«Хочу вас поздравить с результатами — они есть. Это очень важно — и не только для ваших коллективов, ваших компаний, это важно для всей страны, для всей экономики, для тех людей, которые работают на ваших предприятиях, а это вся страна и есть. Поэтому, конечно, Россия заинтересована в том, чтобы вы были успешными. В конечном итоге, за этим успехом — успех всей экономики страны», — заявил Путин в начале традиционной встречи.
В качестве приоритетных задач на 2025 год на встрече с бизнесом президент назвал развитие экономики предложения, подготовку кадров, сбалансированный рост экономики, введение новых нацпроектов, решение экологических проблем. «Не ставкой единой жива экономика, но и предложением товаров на рынке прежде всего», — отметил глава государства.
«Это то, что мне хотелось бы сказать в начале. Как обычно у нас предновогодние встречи происходили, мы в свободном режиме можем обменяться мнениями и постараемся это учесть. Знаю, что правительство работает на регулярной основе с бизнесом, но и эта встреча не пройдет даром, если вы сформулируете свои идеи, предложения», — сказал Путин. Далее общение проходило в закрытом режиме.
Президент встретился с бизнесом, чтобы услышать их мнение о реформе Центробанка, рассказал URA.RU Александр Калинин. «В пятницу ожидается заседание ЦБ. Конечно, весь бизнес за то, чтобы ставка не повышалась. Но, какое решение примет Банк России? По закону он отвечает только за инфляцию и стабильность банковской системы, поэтому решает вопросы именно в этом ключе.
Для участников встречи с Путиным актуальна дискуссия о функционале Центробанка с учетом разных мировых практик. Если бы ЦБ отвечал за экономический рост, то, наверное, и его риторика была бы другая. Вопрос стоимости денег в экономике — один из центральных этой встречи», — пояснил собеседник URA.RU.
По его словам, президент проводит такие ежегодные встречи, потому что они очень важны, ведь собираются представители и крупного бизнеса, и госкорпораций — «это больше половины экономики России». Как отметил Калинин, в мире есть разные модели работы Центробанков. Так, в американском законодательстве ЦБ, помимо инфляции и стабильности банковской системы, отвечает за занятость в экономике и доходы людей, европейский ЦБ — за экономический рост, главный банк Китая подчиняется Госсовету (правительству), а в России — только Госдуме. Именно вокруг этого и идут дискуссии, добавил собеседник URA.RU. «Я думаю, что в ближайшие годы функционал ЦБ в России изменится», — резюмировал Калинин.
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