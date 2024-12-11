Путин предупредил Запад о разработке нового мощного «оружия»

Президент Владимир Путин, выступая на конференции Сбера по искусственному интеллекту, фактически предупредил США и их союзников о готовности противостоять с помощью виртуальных технологий любому давлению. Для этого Россия начала объединять вокруг себя страны БРИКС и другие государства. Таким образом, говорят эксперты, можно будет снизить риски торговой войны с США, которую пообещал Дональд Трамп за отказ от доллара. У аналитиков даже есть готовое решение для эффективной защиты.
Для президента «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (именно так называется конференция) началось с выставки, которую устроил для него Сбер. Всего — шесть стендов: «GigaChat и умные устройства», «GigaChat. Итоги года с президентом», «Автономный тягач L5», «3D-моделирование и Kandinsky», «Искусственный интеллект в образовании». Путину показали разные умные устройства, которые разработаны и выпускаются Сбером. Например, умное кольцо, которое «собирает» биометрические данные организма человека и интерпретирует их с помощью нейросети GigaChat.
Путину рассказали, как ИИ сортирует аудио-, видео-, СМС и другие сообщения, поступающие на «Прямую линию с президентом», которая пройдет 19 декабря. GigaChat выделяет самые популярные темы обращений. «Ясно, к каким вопросам нужно готовиться», — сказал Путин.
А уже выйдя на сцену, президент поделился впечатлениями. «Результаты использования, честно говоря, превосходят все ожидания. Уже к началу программы [19 декабря] мы сможем увидеть практически полную и объективную картину. И незамедлительно будут поставлены задачи перед конкретными ведомствами», — пообещал он.
Технологии ИИ, убежден президент, станут важным ресурсом для достижения наццелей развития, обеспечения обороноспособности страны, развития экономики, социальной сферы, госуправления. «Россия должна стать мировым лидером не только по созданию, но и по масштабу и проникновению ИИ во все без исключения сферы», — завил Путин.
По словам президента, ограничения, которые Запад вводит в отношении России и ее экономики, «подталкивают к поиску новых решений» — в сфере искусственного интеллекта, в том числе. «Наличие собственных разработок нового поколения ИИ — одно из ключевых условий научного, технологического и мировоззренческого суверенитета. Чтобы определять будущее, судьбу России, мы должны сами самостоятельно создавать такие разработки с теми, кто хочет с нами работать», — отметил Путин.
Своим опытом разработки и использования ИИ Россия, сказал Путин, готова делиться с дружественными странами. Этот опыт востребован, убежден он, а развитию сотрудничества в сфере ИИ поможет Международный альянс национальных ассоциаций и институтов развития. «Сегодня государства Азии, Африки, Латинской Америки, наши партнеры из СНГ, Евразэс, ШОС, БРИКС, других объединений формируют перспективные сектора экономики, внедряют инновации, подчеркнул Путин. — Их общее стремление к развитию Россия, безусловно, разделяет и поддерживает, а отечественные компании намерены и дальше создавать продукты и услуги на основе искусственного интеллекта и для себя, и для всего мира».
Создание Россией Международного альянса в сфере искусственного интеллекта с участием ассоциаций стран БРИКС и их партнеров, как объяснили URA.RU эксперты, способно усилить экономическое, торговое, финансовое взаимодействие этих государств. Более того, наработки в сфере ИИ могут даже помочь в торговых войнах, которые уже пообещал избранный президент США Дональд Трамп. Недавно он пригрозил странам БРИКС тем, что им придется «помахать Америке рукой», если они захотят отказаться от «могучего доллара США» в международной торговле. Трамп заявил, что введет 100-процетные пошлины.
Впрочем, благодаря искусственному интеллекту, страны БРИКС при желании могут дать свой ответ будущему хозяину Белого дома, убежден гендиректор КБ «Роботизированные технологии» Никита Куликов. По словам эксперта, ИИ — это «хороший инструмент для обработки информации, обладающий определенными предикативными навыками». «На основе расчета исходных данных, ИИ может выстроить некую модель, которая будет основываться на какой-то кривой роста или иных показателях. При этом задействуется огромный массив данных. Можно посмотреть предыдущий опыт аналогичных решений и то, к чему они привели. Таким образом можно вывести нужную формулу, получить усредненную кривую, которая будет больше приближена к реальности, чем просто прогноз специалиста», — пояснил Куликов.
В случае с угрозами Трампа странам БРИКС, рассказал эксперт, с помощью ИИ можно посмотреть, какие производства есть в США в том или ином секторе экономики, и что Штаты импортируют. «После этого сделать поправку на 100-процентную пошлину, а фактически — запрет экспорта в США той или иной продукции, которая производится странами БРИКС. И смотреть потом, как быстро Штаты затухнут без этих товаров. Они ведь, как и все, какие-то ресурсы берут с мирового рынка, в том числе в России, в Китае, в других странах, — объяснил Куликов. –
США могут продолжать печатать доллары, увеличивать свой долг, но продукции-то не будет, производство работать не сможет. Если будут загружены подробные данные, ИИ в том числе обратит внимание на Великую депрессию, и можно получить прогноз с точностью до месяца — когда произойдет перелом, когда США впадут в рецессию, и когда у них возникнут глобальные проблемы в экономике. Вот для этого, наверное, и нужен ИИ».
По словам политолога Александра Асафова, ИИ становится инструментом конкурентной борьбы между странами уже в настоящем. Показателен пример Китая и США, когда Трамп пытается лишить КНР технологий, связанных с процессорами, которые применяются для работы ИИ. «Идет гонка программного обеспечения, технологий, алгоритмов по обучению. Запад, безусловно, будет пытаться занять даже не конкурентную, а монопольную позицию, чтобы диктовать всем условия применения ИИ в финансовой сфере, в госуправлении, в медицине и в других отраслях, в том числе в области безопасности, ведь ИИ может быть использовано как кибероружие, — считает эксперт. — Поэтому России нужно уже сейчас договориться со своими партнерами по использованию ИИ, чтобы защитить свой суверенитет, выработать общие стандарты и подходы, которые будут выгодны всем участникам этого альянса».
Потенциально развитие ИИ может дать России дополнительный экспортный рынок и возможности совместных проектов со странами БРИКС, убежден старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Сегодня одним из лидеров в этой сфере является Китай. Но у России есть потенциал, а у остальных членов альянса из стран БРИКС — интерес к этой теме», — считает Кашин.
Россия по понятным причинам не может развивать ИИ в коллаборации с недружественными странами, поэтому объединяется с партнерами по БРИКС, объясняет гендиректор Центр политической информации Алексей Мухин. «Россия и Китай в этой сфере достаточно далеко ушли вперед, остальным странам приходится догонять, но совместными усилиями реализовать проект проще, чем в одиночку. Россия получает конкурентное преимущество в пику тем странам, которые занимаются тем же, но только по другую сторону баррикад, — отметил Мухин. —
Искусственный интеллект помогает создать некую экосистему, в которой и будут действовать страны-партнеры. Одна из основных задач является одновременно и фактором сдерживания — это регламентация использования ИИ. И это тоже нужно делать сообща, потому что существует опасность, что ИИ вдруг решит, что человечество ему мешает».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.