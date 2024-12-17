Российские войска выбили ВСУ из села под Курахово

ВС РФ выбили украинских военных из села Зеленовка, которое находится юго-западнее города Курахово в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. На данный момент за освобождение самого города идут бои.
«Наши войска выбили противника из села Зеленовка», — заявил Рогов, его слова передает РИА Новости. Отмечается, что на данный момент на участке идет зачистка.
По словам Владимира Рогова, после взятия села для ВС РФ откроется путь для наступления в сторону Улаклы. В свою очередь, освобождение этого села позволит российским военным перерезать путь на трассе, по которой снабжаются группировки ВСУ в Курахово.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали бои за освобождение Зеленовки. Вчера бойцы взяли под контроль участок около 6,5 квадратных километров, сегодня же ВСУ были полностью выбиты из населенного пункта. Также на самом высоком здании в Курахово — городской администрацией — был поднят российский флаг.
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