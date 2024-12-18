В ГД предложили изменить правила вывода остатка материнского капитала

Останина предложила разрешить семьям получать все остатки маткапитала
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Семьям предоставят возможность получать остатки маткапитала вне зависимости от суммы
Семьям предоставят возможность получать остатки маткапитала вне зависимости от суммы Фото:

Семья должна получать остатки маткапитала вне зависимости от того, превышает ли сумма десять тысяч или нет. Об этом заявила в ходе круглого стола фракции «Справедливая Россия — За правду» глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Мы за то, чтобы остатки маткапитала возвратить семье, независимо от суммы, которая там накопилась. Что если сумма остатка например 22 тысячи рублей? Кто и как ее заберет? Деньги так и будут кочевать в Социальном фонде», — сообщила Останина. Трансляция велась на официальном сайте Государственной Думы.

Сейчас получить деньги, которые остались после траты маткапитала, можно только единовременно. Вывести из общей суммы остатка разрешается не более 10 тысяч рублей. Остальные деньги, если таковые имеются, можно тратить только на те цели, которые предполагают оплату материнским капиталом: обучение детей, лечение и так далее. А вот полученные на руки 10 тысяч можно использовать на любые нужды. Более 135 тысяч российских семей уже воспользовались данной возможностью, сообщил директор Департамента демографической политики Министерства труда России Андрей Галкин.

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Семья должна получать остатки маткапитала вне зависимости от того, превышает ли сумма десять тысяч или нет. Об этом заявила в ходе круглого стола фракции «Справедливая Россия — За правду» глава Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. «Мы за то, чтобы остатки маткапитала возвратить семье, независимо от суммы, которая там накопилась. Что если сумма остатка например 22 тысячи рублей? Кто и как ее заберет? Деньги так и будут кочевать в Социальном фонде», — сообщила Останина. Трансляция велась на официальном сайте Государственной Думы. Сейчас получить деньги, которые остались после траты маткапитала, можно только единовременно. Вывести из общей суммы остатка разрешается не более 10 тысяч рублей. Остальные деньги, если таковые имеются, можно тратить только на те цели, которые предполагают оплату материнским капиталом: обучение детей, лечение и так далее. А вот полученные на руки 10 тысяч можно использовать на любые нужды. Более 135 тысяч российских семей уже воспользовались данной возможностью, сообщил директор Департамента демографической политики Министерства труда России Андрей Галкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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