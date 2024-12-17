СК раскрыл детали убийства генерала МО Кириллова и его помощника

Генерал-лейтенант генерал-лейтенант РХБЗ ВС России Игорь Кириллов и его помощник скончались вследствие взрыва устройства, установленного в электросамокате, который был припаркован около входа в жилое здание на Рязанском проспекте. Об этом завила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома», — передает СК слова Петренко в своем telegram-канале. Там добавили, что в результате инцидента погибли генерал-лейтенант Кириллов и его помощник.
Согласно информации Shot, свидетелем взрывы стал случайный прохожий, который вышел на прогулку с собакой. На место ЧП экстренно прибыли спасательные группы. Известно, что в результате взрыва в доме напротив выбиты окна. По предварительным оценкам, мощность использованного взрывного устройства равнялась примерно 200 граммам тротила.
Ранее СК подтвердил, что в результате взрыва погиб Кириллов и его помощник. По словам очевидцев, все случилось в тот момент, когда генерал вместе с помощником выходили из дома.
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