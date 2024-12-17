Многодетным семьям Вологодской области предложили за рождение ребенка выплачивать деньги на квартиру

Многодетным семьям Вологодской области предлагают выплачивать полмиллиона рублей на покупку квартиры. Соответствующий законопроект опубликован на региональном правовом портале.
«Претендовать на выплату могут однократно многодетные семьи, где с 1 января 2024 года родился третий или последующий ребенок. Обращаться за получением средств нужно будет по достижении ребенком полутора лет», — говорится в документе.
Такая мера поддержки была инициирована губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Согласно законопроекту, на выплату смогут рассчитывать многодетные семьи, стоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.
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