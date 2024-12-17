Многодетным семьям Вологодской области предложили за рождение ребенка выплачивать деньги на квартиру

Многодетным семьям Вологодской области предлагают выплатить полмиллиона на жилье
© Служба новостей «URA.RU»
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Полмиллиона рублей могут получить многодетные семьи Вологодской области на улучшение жилищных условий
Полмиллиона рублей могут получить многодетные семьи Вологодской области на улучшение жилищных условий Фото:

Многодетным семьям Вологодской области предлагают выплачивать полмиллиона рублей на покупку квартиры. Соответствующий законопроект опубликован на региональном правовом портале.

«Претендовать на выплату могут однократно многодетные семьи, где с 1 января 2024 года родился третий или последующий ребенок. Обращаться за получением средств нужно будет по достижении ребенком полутора лет», — говорится в документе.

Такая мера поддержки была инициирована губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Согласно законопроекту, на выплату смогут рассчитывать многодетные семьи, стоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.

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Многодетным семьям Вологодской области предлагают выплачивать полмиллиона рублей на покупку квартиры. Соответствующий законопроект опубликован на региональном правовом портале. «Претендовать на выплату могут однократно многодетные семьи, где с 1 января 2024 года родился третий или последующий ребенок. Обращаться за получением средств нужно будет по достижении ребенком полутора лет», — говорится в документе. Такая мера поддержки была инициирована губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Согласно законопроекту, на выплату смогут рассчитывать многодетные семьи, стоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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